Share Market: जबरदस्त बढ़त लेकर बंद हुआ मार्केट, 938 अंक उछला सेंसेक्स, लार्ज कैप शेयरों में हुई भारी खरीदारी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी ऑटो में दर्ज की गई है। इसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में सबसे अधिक तेजी दर्ज हुई। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.55 फीसदी दर्ज हुई। निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम और निफ्टी केमिकल्स लाल निशान पर बंद हुए हैं।