IPO News: एक ही दिन में डबल हो गए पैसे, इस आईपीओ में पहले ही दिन मिला 100% रिटर्न, जानिए क्या करती है कंपनी

Airfloa Rail Technology share: बहुत से आईपीओ ऐसे होते हैं, जो अपने निवेशकों को मालामाल कर देते हैं। एयरफ्लोआ रेल टेक का आईपीओ भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इस कंपनी के शेयर आज गुरुवार को स्टॉक एक्सचेजों पर लिस्ट हुए। ये शेयर आईपीओ प्राइस की तुलना में 90 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। यह शेयर 140 रुपये के इश्यू प्राइस की तुलना में 266 रुपये पर लिस्ट हुआ है।
स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होते ही इस शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इससे शेयर की कीमत बढ़कर 279.30 रुपये पर पहुंच गयी है। अगर हम आईपीओ प्राइस से तुलना करें तो निवेशकों को कुल 99.50 फीसदी का मुनाफा हो चुका है। यानी जिन लोगों ने इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया था, उनका निवेश दोगुना हो गया है।
एयरफ्लोआ का आईपीओ 11 सितंबर को खुला था और 15 सितंबर को बंद हुआ। इस आईपीओ को निवेशकों से 301 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल निवेशकों का कोटा 330 गुना सब्सक्राइब हुआ था। गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 350 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, योग्य संस्थागत खरीदारों का कोटा 214 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में 4.1 लाख आवेदन आए थे, जो कि किसी एसएमई आईपीओ के लिहाज से काफी ज्यादा हैं।
इस आईपीओ में निवेशकों से आई इस भारी रिस्पांस की वजह कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स, बड़े प्रोजेक्ट्स और सही टाइमिंग्स को माना जा रहा है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के पोर्टफोलियो में रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स और टर्नकी इंटीरियर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस, आगरा-कानपुर मेट्रो, आरआरटीएस और विस्टाडोम कोच जैसे अहम ट्रेन प्रोजेक्ट आते हैं। कंपनी एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को भी सेवाएं देती हैं।
निवेशकों को कंपनी की मजबूत वित्तीय परफॉर्मेंस ने भी आकर्षित किया। वित्त वर्ष 2025 में एयरफ्लो ने 192.7 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 25.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। साथ ही कंपनी का बेहतर मार्जिन (ROE 30.6%) और मजबूत रिटर्न रेश्यो (ROCE 26.3%) रहा है। कंपनी ने 24% से अधिक का EBITDA मार्जिन बनाए रखा है।
इस IPO में शेयर प्राइस 140 रुपये रखा गया था। आईपीओ में 65.07 लाख शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल था। जुटाई गई रकम में से कंपनी 13.7 करोड़ कैपेक्स पर, 6 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने पर और 59.3 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल जरूरतों पर खर्च करेगी। IPO खुलने से एक दिन पहले एंकर बुक से 25.93 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।