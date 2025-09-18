Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

IPO News: एक ही दिन में डबल हो गए पैसे, इस आईपीओ में पहले ही दिन मिला 100% रिटर्न, जानिए क्या करती है कंपनी

Airfloa Rail Technology share: एयरफ्लोआ का शेयर आज स्टॉक एक्सचेजों पर भारी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी जारी रही और अपर सर्किट लग गया।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 18, 2025

Airfloa Rail Technology share
एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के शेयर में अपर सर्किट लगा है। (PC: Freepik)

Airfloa Rail Technology share: बहुत से आईपीओ ऐसे होते हैं, जो अपने निवेशकों को मालामाल कर देते हैं। एयरफ्लोआ रेल टेक का आईपीओ भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इस कंपनी के शेयर आज गुरुवार को स्टॉक एक्सचेजों पर लिस्ट हुए। ये शेयर आईपीओ प्राइस की तुलना में 90 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। यह शेयर 140 रुपये के इश्यू प्राइस की तुलना में 266 रुपये पर लिस्ट हुआ है।

99.50% का मुनाफा

स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होते ही इस शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। इससे शेयर की कीमत बढ़कर 279.30 रुपये पर पहुंच गयी है। अगर हम आईपीओ प्राइस से तुलना करें तो निवेशकों को कुल 99.50 फीसदी का मुनाफा हो चुका है। यानी जिन लोगों ने इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया था, उनका निवेश दोगुना हो गया है।

ये भी पढ़ें

Property खरीदने का यह फॉर्मूला जान लिया तो दबाकर मिलेगा रिटर्न, अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं यह ट्रिक
कारोबार
Property Tips

301 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ

एयरफ्लोआ का आईपीओ 11 सितंबर को खुला था और 15 सितंबर को बंद हुआ। इस आईपीओ को निवेशकों से 301 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल निवेशकों का कोटा 330 गुना सब्सक्राइब हुआ था। गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 350 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, योग्य संस्थागत खरीदारों का कोटा 214 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में 4.1 लाख आवेदन आए थे, जो कि किसी एसएमई आईपीओ के लिहाज से काफी ज्यादा हैं।

क्या करती है कंपनी?

इस आईपीओ में निवेशकों से आई इस भारी रिस्पांस की वजह कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स, बड़े प्रोजेक्ट्स और सही टाइमिंग्स को माना जा रहा है। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के पोर्टफोलियो में रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स और टर्नकी इंटीरियर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस, आगरा-कानपुर मेट्रो, आरआरटीएस और विस्टाडोम कोच जैसे अहम ट्रेन प्रोजेक्ट आते हैं। कंपनी एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को भी सेवाएं देती हैं।

कैसी है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

निवेशकों को कंपनी की मजबूत वित्तीय परफॉर्मेंस ने भी आकर्षित किया। वित्त वर्ष 2025 में एयरफ्लो ने 192.7 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 25.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। साथ ही कंपनी का बेहतर मार्जिन (ROE 30.6%) और मजबूत रिटर्न रेश्यो (ROCE 26.3%) रहा है। कंपनी ने 24% से अधिक का EBITDA मार्जिन बनाए रखा है।

पैसा कहां खर्च करेगी कंपनी?

इस IPO में शेयर प्राइस 140 रुपये रखा गया था। आईपीओ में 65.07 लाख शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल था। जुटाई गई रकम में से कंपनी 13.7 करोड़ कैपेक्स पर, 6 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने पर और 59.3 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल जरूरतों पर खर्च करेगी। IPO खुलने से एक दिन पहले एंकर बुक से 25.93 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

ये भी पढ़ें

EPFO 3.0: दिवाली से पहले 8 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, पेंशन में इजाफा समेत मिल सकते हैं ये फायदे
कारोबार
PF withdrawal through upi start date

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / Business / IPO News: एक ही दिन में डबल हो गए पैसे, इस आईपीओ में पहले ही दिन मिला 100% रिटर्न, जानिए क्या करती है कंपनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.