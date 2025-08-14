UPI, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर चांदी और EMI तक… ये 4 खबरें आपकी जेब पर डालने वाली हैं असर

देश में खुदरा महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई है। खाद महंगाई गिरकर 1.76% पर आ गई। इसके बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से 2025 में अब ब्याज दरों में कटौती की संभावना बहुत सीमित दिखाई दे रही है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त में खुदरा महंगाई के 2 प्रतिशत से ऊपर और 2.36 के करीब रहने की उम्मीद है जिसके चलते अक्टूबर में दरों में कटौती करना मुश्किल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यदि पहली और दूसरी तिमाही की आर्थिक विकास दर के आकड़ों को देखा जाए तो दिसंबर में भी रेपो रेट में कटौती की संभावना बेहद कम है। यानी आपके लोन की ईएमआई और नहीं घटेगी।