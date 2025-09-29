इस फेस्टिव सीजन ऑनलाइन फ्रॉड की आई बाढ़, जानिए कैसे AI स्कैमर्स खाली कर रहे लोगों के अकाउंट

फेस्टिव सीजन में सेल और बंपर डिस्काउंट्स ही देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि फ्रॉड भी काफी हो रहे हैं। स्कैमर्स लोगों से पैसे ऐंठने के लिए अब सोशल मीडिया और एआई का सहारा ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अधिक व्यक्तिगत और टारगेटेड हमले करने में मदद कर रहा है। खासतौर पर त्योहारों के मौसम में, जब खरीदारी और ट्रैवल काफी बढ़ जाता है। जयपुर की एक आईटी प्रोफेशनल पूजा को कुछ दिन पहले व्हाट्सऐप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। इस नंबर पर उसकी कजिन रागिनी की फोटो लगी हुई थी।