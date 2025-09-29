Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

इस फेस्टिव सीजन ऑनलाइन फ्रॉड की आई बाढ़, जानिए कैसे AI स्कैमर्स खाली कर रहे लोगों के अकाउंट

How to Avoid Cyber Fraud: फेस्टिव सीजन में अनजान नंबरों से आए ई-ग्रीटिंग कार्ड को आउनलोड न करें। इसमें कई बार मोबाइल ट्रोजन हो सकते हैं। ये वाट्सऐप जैसे ऐप्स को हैक कर सकते हैं।

3 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Sep 29, 2025

Online Cyber Fraud

फेस्टिव सीजन में फ्रॉड काफी बढ़ गए हैं। (PC: Freepik)

फेस्टिव सीजन में सेल और बंपर डिस्काउंट्स ही देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि फ्रॉड भी काफी हो रहे हैं। स्कैमर्स लोगों से पैसे ऐंठने के लिए अब सोशल मीडिया और एआई का सहारा ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अधिक व्यक्तिगत और टारगेटेड हमले करने में मदद कर रहा है। खासतौर पर त्योहारों के मौसम में, जब खरीदारी और ट्रैवल काफी बढ़ जाता है। जयपुर की एक आईटी प्रोफेशनल पूजा को कुछ दिन पहले व्हाट्सऐप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। इस नंबर पर उसकी कजिन रागिनी की फोटो लगी हुई थी।

मैसेज में कहा गया कि वह उदयपुर में है और एक दुकान पर शॉपिंग कर रही है, लेकिन उसका यूपीआई अचानक काम नहीं कर रहा। इस नंबर पर 8,000 रुपये डाल दो। पूजा को पता था कि उसकी कजिन उदयपुर घूमने गई है, तो उसने कोई शक नहीं किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उसने रागिनी के सही नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वह ठगी का शिकार हो गई है।

हजारों लोग हो रहे ठगी का शिकार

पूजा पहली नहीं है जो इस तरह की ठगी का शिकार हुई हो। हजारों ऐसे लोगो हैं, जो फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। GenAI आने से ठगों के लिए बेहद पर्सनल और कॉन्टेक्स्टुअल मैसेज व कम्युनिकेशन तैयार करना काफी आसान हो गया है। पूजा के मामले को ही देखें, तो कई सवाल मन में आते हैं। स्कैमर को पूजा की कजिन का फोटो कैसे पता चला। स्कैमर को कैसे पता चला कि रागिनी उदयपुर जा रही है।

AI से बढ़े साइबर फ्रॉड

इस बार फेस्टिव सीजन में AI-जनरेटेड टूल्स के कारण साइबर फ्रॉड में काफी इजाफा हुआ है। साइबरसिक्योरिटी कंपनियों के अनुसार, त्योहारों के दौरान फ्रॉड में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से लगभग 15% बिहेवियर बेस्ड हैं। शॉपर्स की प्रोफाइलिंग करके फिशिंग लिंक बनाने से लेकर ट्रोजन वाले ई-कार्ड तैयार करने तक, ऑनलाइन ठगी अब सिर्फ डिवाइस पर नहीं, बल्कि सीधे इमोशंस पर हमला करती है। ठग के पास आपके बारे में इतनी जानकारी होती है कि वह आपको यह विश्वास दिला देता है कि वह असली हैं।

दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों में, बड़ी संख्या में भारतीय शॉपिंग की प्लानिंग करते हैं। ऐसे में यह सीजन ठगों के लिए बड़ा मौका बन जाता है। ईमेल और एसएमएस में फिशिंग लिंक सबसे पुराना तरीका है। लेकिन अब ठगों के पास AI-जनरेटेड सेलेब्रिटी एंडोर्समेंट्स हैं, जिनमें टॉप प्रोडक्ट्स पर डील्स बताई जाती हैं और ये सोशल मीडिया पर फैलते हैं।

भारत टॉप-5 टारगेटेड देशों में शामिल

ईटी की एक रिपोर्ट में कास्परस्की इंडिया के जनरल मैनेजर जयदीप सिंह के हवाले से बताया गया, 'एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट (APT) ग्रुप्स इमोशंस के पीछे जाते हैं और फिर पैसों के पीछे। ये लगभग कॉरपोरेशन की तरह चलते हैं और एक सर्विस की तरह मैलवेयर प्रदान करते हैं। ये ग्रुप खास समय पर खास भौगोलिक इलाकों को निशाना बनाने में काफी संसाधन और समय खर्च करते हैं। भारत आमतौर पर टॉप-5 टारगेटेड देशों में शामिल होता है।'

ई-ग्रीटिंग कार्ड से भी हो रहे फ्रॉड

ठगी केवल आकर्षक शॉपिंग डील्स तक ही सीमित नहीं है। त्योहारों में लोग ई-ग्रीटिंग कार्ड भी शेयर करते हैं, जिनमें कोई इमेज या ऐनिमेशन डाउनलोड होता है। लेकिन कई बार वे मोबाइल ट्रोजन होते हैं, जो बाद में व्हाट्सऐप जैसे ऐप्स को हैक कर लेते हैं और आपके नाम से आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजते हैं व पैसे मांगते हैं।

स्कैम से कैसे बचें?

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रिया सांखला ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि फेस्टिव सीजन में इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जाए। उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। आइए जानते हैं।


  1. सोशल मीडिया पर कई ऐसे कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिनमें मोबाइल नंबर या पैन/आधार नंबर भरकर देना होता है। इस तरह के कूपन्स से बचें।




  2. सेल कॉल पर ऑर्डर नहीं देना चाहिए। ओटीपी शेयर करते समय लोग अक्सर अमाउंट देखना भूल जाते हैं। इसलिए कॉल पर शॉपिंग से बचें।




  3. सिर्फ विश्वसनीय वेबसाइट से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। किसी नई वेबसाइट या सोशल मीडिया पर आए विज्ञापन पर क्लिक करके शॉपिंग करने से बचें।




  4. डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करके रखें।




  5. फेस्टिव सीजन में गोल्ड या सिल्वर कॉइन के लालच से बचें। क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट या बैंक ओडी से भी बचें।




  6. फेस्टिव सीजन में इवेंट बुकिंग के टिकट खरीदने से पहले लोकेशन और इवेंट होल्डर की जानकारी पता करें। विज्ञापन के आधार पर टिकट न खरीदें।




  7. क्यूआर कोड स्केन करने से रिफंड नहीं मिलता। क्यूआर कोड को स्केन करके डिस्काउंट लेने से बचें।

ये भी पढ़ें

बदमाशों ने एक परिवार के नाम उठा लिए 24 लोन, किया 4.3 करोड़ का फ्रॉड, बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान
कारोबार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 01:18 pm

Hindi News / Business / इस फेस्टिव सीजन ऑनलाइन फ्रॉड की आई बाढ़, जानिए कैसे AI स्कैमर्स खाली कर रहे लोगों के अकाउंट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदना है? जानिए सर्राफा बाजार और टॉप ज्वैलर्स की कीमतों में कितना है अंतर

Gold Price Today
कारोबार

8वें वेतन आयोग की आस में कर्मचारियों-पेंशनरों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार?

Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th Pay Commission fitment factor, 8th CPC Pay matrix, How much salary increase in 8th Pay Commission, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th Pay Commission salary slab, 8th Pay Commission for pensioners, 8th CPC revised pay calculations,
कारोबार

SIP में 4x15x20 के इस फॉर्मूले से जमा हो जाएगी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम, समझिए कैलकुलेशन

SIP Calculator
कारोबार

15000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 13 हजार रुपये बोनस, 30 सितंबर को हो जाएगा पेमेंट

How To Withdraw PF Amount Online 2025?, Pf claim online, Pf claim form, Uan login, EPFO, EPF passbook, PF login, Pf claim status, PF balance,
कारोबार

Tata Capital IPO में अगले हफ्ते मिलेगा पैसा लगाने का मौका, GMP में दिख रहा मुनाफा, जानिए क्या है प्राइस बैंड

Tata Capital IPO
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.