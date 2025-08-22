Nazara Tech समेत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट, अरबों का लगा चूना

नजारा टेक्नोलॉजी का शेयर तीन दिन में 18 फीसदी से अधिक गिर गया है। बुधवार को बिल पास होते ही इस शेयर में 12 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी। तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार दोपहर बीएसई पर यह शेयर 4.26 फीसदी या 51.30 रुपये की गिरावट के साथ 1154 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 10,734.22 करोड़ रुपये पर आ गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1450 रुपये और 52 वीक लो 835 रुपये है। नजारा टेक्नोलॉजी पोकरबाजी गेम ऑपरेट करने वाली मूनशाइन में बड़ी स्टेक होल्डर है।