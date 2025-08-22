Nazara Tech समेत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट, अरबों का लगा चूना

ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। बिल पर राष्ट्रपति के साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। यह बिल ऑनलाइन मनी गेम्स के सभी रूपों पर बैन लगाने का प्रयास करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स में ऐसे गेम्स आते हैं, जहां यूजर्स जीतने की उम्मीद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पैसा डिपॉजिट करते हैं। इस बिल के आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।
नजारा टेक्नोलॉजी का शेयर तीन दिन में 18 फीसदी से अधिक गिर गया है। बुधवार को बिल पास होते ही इस शेयर में 12 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी। तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार दोपहर बीएसई पर यह शेयर 4.26 फीसदी या 51.30 रुपये की गिरावट के साथ 1154 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 10,734.22 करोड़ रुपये पर आ गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1450 रुपये और 52 वीक लो 835 रुपये है। नजारा टेक्नोलॉजी पोकरबाजी गेम ऑपरेट करने वाली मूनशाइन में बड़ी स्टेक होल्डर है।
पोकरबाजी और दूसरे कार्ड-बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का संचालन करने वाली मूनशाइन टेक्नोलॉजीज ने रियल मनी ऑनलाइन गेम्स ऑफर करना रोक दिया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पास होने के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। नजारा टेक्नोलॉजीज की मूनशाइन में 46.07 फीसदी हिस्सेदारी है।
डेल्टा कॉर्प के शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 3.22 फीसदी या 2.94 रुपये की गिरावट के साथ 88.27 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 2,363.62 करोड़ रुपये रह गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 141.85 रुपये और 52 वीक लो 76.73 रुपये है।
ऑन-मोबाइल ग्लोबल के शेयर में शुक्रवार को भी गिरावट देखी जा रही है। कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.22 फीसदी या 1.19 रुपये की गिरावट के साथ 52.37 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।