Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Nazara Tech समेत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट, अरबों का लगा चूना

Gaming Stock Fall: ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद से नजारा टेक समेत कई गेमिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति के साइन के बाद यह बिल विधेयक बन जाएगा।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 22, 2025

Gaming Stock Fall
गेमिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। बिल पर राष्ट्रपति के साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। यह बिल ऑनलाइन मनी गेम्स के सभी रूपों पर बैन लगाने का प्रयास करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स में ऐसे गेम्स आते हैं, जहां यूजर्स जीतने की उम्मीद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पैसा डिपॉजिट करते हैं। इस बिल के आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।

नजारा टेक के शेयर में भारी गिरावट

नजारा टेक्नोलॉजी का शेयर तीन दिन में 18 फीसदी से अधिक गिर गया है। बुधवार को बिल पास होते ही इस शेयर में 12 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी। तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार दोपहर बीएसई पर यह शेयर 4.26 फीसदी या 51.30 रुपये की गिरावट के साथ 1154 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 10,734.22 करोड़ रुपये पर आ गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1450 रुपये और 52 वीक लो 835 रुपये है। नजारा टेक्नोलॉजी पोकरबाजी गेम ऑपरेट करने वाली मूनशाइन में बड़ी स्टेक होल्डर है।

ये भी पढ़ें

Dream11, MPL और Zupee ने लिया यह बड़ा फैसला, करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा असर
कारोबार
Online Gaming Bill

पोकरबाजी में अब नहीं होंगे मनी गेम्स

पोकरबाजी और दूसरे कार्ड-बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का संचालन करने वाली मूनशाइन टेक्नोलॉजीज ने रियल मनी ऑनलाइन गेम्स ऑफर करना रोक दिया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पास होने के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। नजारा टेक्नोलॉजीज की मूनशाइन में 46.07 फीसदी हिस्सेदारी है।

डेल्टा कॉर्प का शेयर लुढ़का

डेल्टा कॉर्प के शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 3.22 फीसदी या 2.94 रुपये की गिरावट के साथ 88.27 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 2,363.62 करोड़ रुपये रह गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 141.85 रुपये और 52 वीक लो 76.73 रुपये है।

ऑन-मोबाइल ग्लोबल के शेयर में गिरावट

ऑन-मोबाइल ग्लोबल के शेयर में शुक्रवार को भी गिरावट देखी जा रही है। कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.22 फीसदी या 1.19 रुपये की गिरावट के साथ 52.37 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Gold Price Today: सोना फिर हुआ सस्ता, चांदी के भी घट गए भाव, जानिए क्या रह गई कीमतें
कारोबार
Gold Price Today

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / Business / Nazara Tech समेत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट, अरबों का लगा चूना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.