कारोबार

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप सीख सकते हैं ये 5 मनी टिप्स, लाइफ में नहीं आएगी पैसों से जुड़ी दिक्कत

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से हम कई फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स भी सीख सकते हैं। पीएम मोदी एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगाना पसंद करते हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 17, 2025

PM Modi 75th Birthday
आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। (PC: Freepik/BJP)

Money Tips from PM Modi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी का जीवन शून्य से शिखर तक के सफर का जीता जागता उदाहरण है। बचपन में वे चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे। बाद में उन्होंने खुद भी टी स्टाल चलाया। नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में ही RSS से जुड़ गए थे। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने देशभर में यात्राएं कीं। फिर आरएसएस के लिए कार्य किया और बाद में बीजेपी से जुड़े। नरेंद्र मोदी के जीवन से हम पर्सनल फाइनेंस के भी काफी टिप्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं।


  1. अनुशासन से बनेगा पैसा

प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन में अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी का मानना है कि अनुशासन जीवन में सफलता की चाबी है। अनुशासन के साथ हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। बचत और निवेश में भी अनुशासन बहुत जरूरी है। हर महीने का बजट बनाएं। अपने खर्चों को ट्रैक करें। हर महीने सैलरी का एक हिस्सा बचाएं और उसे अच्छी जगह निवेश करें। ऐसा आपने अनुशासन के साथ किया, तो आप लाइफ में काफी पैसे बना सकते हैं।

  1. नई स्किल सीखें और इनकम बढ़ाएं

पीएम मोदी को नई चीजें सीखना अच्छा लगता है। वे नई-नई टेक्नोलॉजी को भी जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आप भी नई स्किल्स सीखकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जॉब में नई स्किल्स से अच्छा प्रमोशन पा सकते हैं। या फिर आप उस स्किल से साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इससे आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे।


  1. मेहनत का कोई विकल्प नहीं

पीएम मोदी कहते हैं कि किस्मत पर भरोसा करने के बजाए मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। उनका मानना है कि सही दिशा में मेहनत करके सक्सेस पायी जा सकती है। इसी तरह पैसा कमाने का भी कोई शॉर्ट कट नहीं होता। बहुत से लोग क्रिप्टो या जोखिम भरे निवेश विकल्पों में रातों रात अमीर होने के लिए भारी-भरकम पैसा लगा देते हैं और फिर पछताते हैं। इसके बजाए हमें निरंतर बचत और निवेश करके लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार करने के लिए काम करना चाहिए।


  1. अपनी जिम्मेदारी समझें

पीएम मोदी ने मन की बात में स्टूडेंट्स से कहा था कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से पालन करना चाहिए। चाहे वह जिम्मेदारी देश के प्रति हो, परिवार के प्रति हो या स्वयं के प्रति। इसी तरह हमें वित्तीय मामलों में भी लापरवाह न होकर जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके लिए आप और आपकी फैमिली के पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी मंथली सैलरी के 6 गुना के बराबर एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश भी होना चाहिए।


  1. गारंटीड रिटर्न या कम जोखिम वाले विकल्पों में भी करें निवेश

पीएम मोदी एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भरोसा रखते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में दाखिल हलफनामे के अनुसार, उन्होंने एफडी और पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में पैसा लगाया हुआ है। इससे हम यह सीख ले सकते हैं कि गारंटीड रिटर्न या कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों में निवेश भी जरूरी होता है।

