PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप सीख सकते हैं ये 5 मनी टिप्स, लाइफ में नहीं आएगी पैसों से जुड़ी दिक्कत

Money Tips from PM Modi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी का जीवन शून्य से शिखर तक के सफर का जीता जागता उदाहरण है। बचपन में वे चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे। बाद में उन्होंने खुद भी टी स्टाल चलाया। नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में ही RSS से जुड़ गए थे। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने देशभर में यात्राएं कीं। फिर आरएसएस के लिए कार्य किया और बाद में बीजेपी से जुड़े। नरेंद्र मोदी के जीवन से हम पर्सनल फाइनेंस के भी काफी टिप्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं।