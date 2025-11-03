Rich Dad Poor Dad के लेखक ने बताए दुनिया के 5 सबसे बड़े झूठ, कहा- शेयर मार्केट पर आने वाला है बड़ा संकट

अमेरिकी निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है। 1 नवंबर को किए ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'एक बड़े क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, लाखों लोगों का पैसा डूबने वाला है'। इस चेतावनी के साथ ही कियोसाकी ने बड़े नुकसान से बचने के लिए निवेशकों को सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश की सलाह दी है। मार्केट को लेकर कियोसाकी के इस अनुमान से निवेशकों का दहशत में आना लाजमी है, क्योंकि पहले भी उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं। उन्होंने काफी पहले ही बता दिया था कि फरवरी 2025 में शेयर बाजार में सबकुछ सस्ता हो जाएगा। इस साल की शुरुआत में मार्केट बड़े संकट से गुजरा था और फरवरी में दिग्गज शेयर भी बेहद सस्ते हो गए थे।