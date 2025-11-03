Patrika LogoSwitch to English

Rich Dad Poor Dad के लेखक ने बताए दुनिया के 5 सबसे बड़े झूठ, कहा- शेयर मार्केट पर आने वाला है बड़ा संकट

Robert Kiyosaki Tips: रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक पोस्ट में कहा कि बैंकों में पैसा सेफ है और मेरी नौकरी सेफ है, ये 5 सबसे बड़े झूठ में शामिल हैं।

Nov 03, 2025

Robert Kiyosaki Tips

रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया के 5 सबसे बड़े झूठ बताए हैं।

मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी निवेश सलाह और भविष्यवाणी के लिए पहचाने जाते हैं। इस साल की शुरुआत में शेयर बाजार को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई थी। उन्होंने काफी पहले ही कह दिया था कि फरवरी 2025 में स्टॉक मार्केट में सबकुछ बेहद सस्ता मिलेगा और ऐसा हुआ भी। एक बार फिर से उन्होंने मार्केट में बड़ी उथल-पुथल का अंदेशा जताया है। साथ ही ऐसे 5 झूठ भी बताए हैं, जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं।

5 सबसे बड़े झूठ

गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन में निवेश के पक्षधर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने एक ट्वीट में 5 सबसे बड़े झूठ के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा- अब तक बोले गए पांच सबसे बड़े झूठ हैं:


  1. वे हमेशा खुशी से रहे।




  2. बॉन्ड सेफ हैं।




  3. बैंकों में पैसा सेफ है।




  4. मेरी नौकरी सेफ है।




  5. कॉलेज की डिग्री वित्तीय सफलता की कुंजी है।

क्या है ट्वीट का मतलब?

इस ट्वीट के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताने का प्रयास किया है कि बॉन्ड में निवेश और बैंकों में पैसा रखकर यह मान लेना कि वो सुरक्षित रहेगा, सबसे बड़ी बेवकूफी है। कियोसाकी बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी उठाते रहे हैं और उनका मानना है कि महज डिग्री हासिल करने से वित्तीय सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लगातार प्रयास और अनुभव जरूरी है। कियोसाकी की नजर में सोना-चांदी और बिटकॉइन निवेश के सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि सबकुछ छोड़कर चांदी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अपने बढ़ते इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के चलते इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी।

मार्केट पर आने वाला है संकट?

अमेरिकी निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है। 1 नवंबर को किए ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'एक बड़े क्रैश की शुरुआत हो चुकी है, लाखों लोगों का पैसा डूबने वाला है'। इस चेतावनी के साथ ही कियोसाकी ने बड़े नुकसान से बचने के लिए निवेशकों को सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश की सलाह दी है। मार्केट को लेकर कियोसाकी के इस अनुमान से निवेशकों का दहशत में आना लाजमी है, क्योंकि पहले भी उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं। उन्होंने काफी पहले ही बता दिया था कि फरवरी 2025 में शेयर बाजार में सबकुछ सस्ता हो जाएगा। इस साल की शुरुआत में मार्केट बड़े संकट से गुजरा था और फरवरी में दिग्गज शेयर भी बेहद सस्ते हो गए थे।

कैसा हो आदर्श पोर्टफोलियो?

रॉबर्ट कियोसाकी बिटकॉइन के सबसे बड़े समर्थक हैं। वह लगातार इस क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने की सलाह देते आए हैं। उनका मानना है कि बिटकॉइन में हर गिरावट खरीदारी का एक मौका है। कियोसाकी की नजर में एक आदर्श पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर, एथेरियम और बिटकॉइन होना जरूरी है। उनका कहना है कि सोने-चांदी की मांग हमेशा बनी रहेगी। खासकर, चांदी अपने इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के चलते मजबूती हासिल करती रहेगी, इसलिए यहां पैसा लगाना समझदारी है।

सोने-चांदी का भाव

वहीं, सोने-चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। गुड रिटर्न्स के मुताबिक, 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,23,320 रुपए चल रहा है। जबकि चांदी 1,54,000 प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध है। बता दें बीते कुछ वक्त में सोना और चांदी मजबूत हुए हैं।वहीं, सोने-चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। गुड रिटर्न्स के मुताबिक, 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,23,320 रुपए चल रहा है। जबकि चांदी 1,54,000 प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध है। बता दें बीते कुछ वक्त में सोना और चांदी मजबूत हुए हैं।

Nov 03, 2025

Rich Dad Poor Dad के लेखक ने बताए दुनिया के 5 सबसे बड़े झूठ, कहा- शेयर मार्केट पर आने वाला है बड़ा संकट

