कारोबार

शेयर बाजार में आज टूटा लगातार 4 दिन की तेजी का सिलसिला, निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपये डूबे, ये स्टॉक्स टूटे

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। चार दिन की तेजी के बाद आज मार्केट टूटा है। निफ्टी आज 25,046 पर बंद हुआ है। वहीं, सेंसेक्स 81,773 पर बंद हुआ है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 08, 2025

Share Market News

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: ANI)

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। लगातार 4 सेशंस में तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट आई है। इससे आज निवेशकों को 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 153 अंक की गिरावट के साथ 81,773 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 9 शेयर हरे निशान पर और 21 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज 0.25 फीसदी या 62 अंक की गिरावट के साथ 25,046 पर बंद हुआ है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी टाइटन और इन्फोसिस में दर्ज हुई है। इसके अलावा, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इटरनल, भारती एयरटेल, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस का शेयर हरे निशान पर बंद हुआ है। इससे इतर टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, ट्रेंट, सनफार्मा, एनटीपीसी, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, एचयूएल, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, मारुति, एसबीआई, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी का शेयर लाल निशान पर बंद हुआ है।

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 1.83 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.53 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.50 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.71 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.20 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.77 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.80 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.32 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.88 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.27 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.71 फीसदी और निफ्टी आईटी में 1.51 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।

Published on:

08 Oct 2025 04:03 pm

Hindi News / Business / शेयर बाजार में आज टूटा लगातार 4 दिन की तेजी का सिलसिला, निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपये डूबे, ये स्टॉक्स टूटे

