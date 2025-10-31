Patrika LogoSwitch to English

लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट, अधिकतर सेक्टर्स में दिखी बिकवाली, उधर सरकारी बैंकों में तेजी

लगातार दूसरे दिन आज शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 465 अंक की गिरावट के साथ 83,938 पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 155 अंक की गिरावट के साथ 25,722 पर बंद हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 31, 2025

Stock Market Today

शेयर बाजार आज गिरावट लेकर बंद हुआ है। (PC: Freepik)

Stock Market Today: लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। इसके बावजूद निफ्टी और सेंसेक्स में इस महीने मार्च के बाद की सबसे अधिक बढ़त दर्ज हुई है। बीएसई सेंसेक्स आज 0.55 फीसदी या 465 अंक की गिरावट के साथ 83,938 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर और 25 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.60 फीसदी या 155 अंक की गिरावट के साथ 25,722 पर बंद हुआ है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में शुक्रवार को सबसे अधिक तेजी बीईएल, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस, आईटीसी और एसबीआई में दर्ज हुई है। वहीं सबसे अधिक गिरावट इटरनल, एनटीपीसी, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, पावरग्रिड, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, सनफार्मा, टाटा स्टील में दर्ज हुई। इन्फोसिस, एशियन पेंट, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, एयरटेल, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, एचयूएल, मारुति और रिलायंस के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।

NSE के इन शेयरों में दिखी सबसे अधिक तेजी

NSE के इन शेयरों में दिखी सबसे अधिक गिरावट

सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज दो को छोड़कर सभी सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.56 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। वहीं, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.07 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मेटल में 1.09 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.55 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.75 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.35 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.89 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.74 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.07 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.24 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.54 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.32 फीसदी और नइफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.11 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।

31 Oct 2025

