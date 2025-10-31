लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट, अधिकतर सेक्टर्स में दिखी बिकवाली, उधर सरकारी बैंकों में तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज दो को छोड़कर सभी सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.56 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। वहीं, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.07 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मेटल में 1.09 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.55 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.75 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.35 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.89 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.74 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.07 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.24 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.54 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.32 फीसदी और नइफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.11 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।