Stock Market: IT शेयरों में भारी खरीदारी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 600 पॉइंट चढ़ा, उधर फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में दिखी बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज मात्र 27 अंक की बढ़त के साथ 71,951.73 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर यह 0.47 फीसदी या 342 अंक की बढ़त के साथ 72,303 पर ट्रेड करता दिखा। धीरे धीरे बाजार में तेजी बढ़ी और सुबह 9 बजकर 53 मिनट पर सेंसेक्स 605 अंक उछलकर 72,540 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इस समय 0.84 फीसदी या 186 अंक की बढ़त के साथ 22,550 पर ट्रेड करता दिखा।