Why Share Market Fall Today: निवेशकों को बड़ा नुकसान, सेंसेक्स 550 अंक टूटकर हुआ बंद, जानिए इस गिरावट के 5 बड़े कारण

बॉन्ड बाजार में बिकवाली बढ़ने से अमेरिका में सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न तेजी से ऊपर गया है। जब सरकारी बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है, तो कुछ निवेशक शेयरों के बजाय अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले बॉन्ड में पैसा लगाना पसंद करते हैं। इससे शेयर बाजार में निवेश की डिमांड घट सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में समाप्त तिमाही के दौरान अमेरिकी 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड में 21वीं सदी की सबसे बड़ी तिमाही बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 साल की यील्ड 5.3% के पार पहुंच गई, जो 2007 के उच्च स्तर से भी ऊपर थी। यह 2002 की शुरुआत के बाद का सबसे ऊंचा स्तर बताया गया। वहीं, 30 साल के अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड 5.6% तक पहुंच गई। भारत में भी सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 7.37% हो गई, जो तीन साल का उच्च स्तर है। इसके पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी कम करने का फैसला भी एक वजह है।