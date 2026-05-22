Hormuz Strait लगातार बंद रहा तो मंदी की चपेट में आ सकती है दुनिया, उधर आसमान पर होंगे कच्चे तेल के भाव

Wood Mackenzie की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह अहम समुद्री रास्ता बंद रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लग सकती है। इस रिपोर्ट में तीन अलग-अलग स्थितियों के आधार पर आने वाले समय में तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई चेन और दुनियाभर की इकॉनमी पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण किया गया है। Wood Mackenzie के इकॉनमिक्स हेड पीटर मार्टिन का कहना है कि होर्मुज का बंद रहना महज ऊर्जा संकट नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों पर किया गया हमला है।