22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Petrol Diesel Price: ज्यादा कीमत देने पर भी मिल रहा कम, क्रूड ऑयल पर सरकार को दोहरा झटका, आपके शहर में जानिए आज फ्यूल के दाम

Diesel Price Today: क्रूड ऑयल की कीमतों में आज शुक्रवार को भी उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड उछलकर 105.2 डॉलर प्रति बैरल पर जा पहुंचा है। वहीं, क्रूड ऑयल WTI में करीब 2 फीसदी की तेजी आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 22, 2026

Diesel Price Today

Crude Oil की कीमतों में इजाफा हुआ है। (PC: AI)

Petrol Price Today: क्रूड ऑयल के मामले में भारत को इस समय दोहरा झटका लग रहा है। तेल कम भी मिल रहा है और पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। सरकार के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में भारत ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कच्चे तेल की खरीद 4.3 फीसदी कम की है। लेकिन फिर भी आयात बिल 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया। ऐसा वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल की वजह से हुआ है।

50% से ज्यादा बढ़ गया आयात बिल

भारत ने अप्रैल 2026 में 2.01 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया है। इस पर 16.3 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। वहीं, इससे एक साल पहले यानी अप्रैल 2025 में देश ने 2.10 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा था। इसकी लागत 10.7 अरब डॉलर रही थी।

क्या चल रहा क्रूड ऑयल का भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले काफी समय से 100 डॉलर से ऊपर बनी हुई हैं। अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 के बीच क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 70 फीसदी बढ़ गईं। इस दौरान भारतीय ऑयल बास्केट का औसत दाम 114.48 डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि पिछले साल यह 67.72 डॉलर प्रति बैरल था। आज शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 2.55 फीसदी या 2.62 डॉलर की बढ़त के साथ 105.2 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 1.99 फीसदी या 1.92 डॉलर की बढ़त के साथ 98.27 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

भारत में आज शुक्रवार, 22 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के बड़े शहरों में दाम इस प्रकार हैं:

शहरपेट्रोल (₹/लीटर)डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली₹98.64₹91.58
कोलकाता₹109.66₹96.07
मुंबई₹107.55₹94.08
चेन्नई₹104.51₹96.13
गुरुग्राम₹99.51₹92.01
नोएडा₹98.49₹98.91
बेंगलुरु₹107.12₹95.04
भुवनेश्वर₹107.12₹96.83
चंडीगढ़₹98.12₹86.09
हैदराबाद₹111.84₹99.95
जयपुर₹108.81₹93.81
लखनऊ₹98.45₹91.72
पटना₹109.89₹96.11
तिरुवनंतपुरम₹111.71₹100.59

भारतीय रिफाइनरियों ने बढ़ाया LPG उत्पादन

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के चलते LPG की सप्लाई भी प्रभावित रही है। इस सप्लाई संकट की भरपाई के लिए भारतीय रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में करीब 30 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अप्रैल 2025 में जहां उत्पादन 10 लाख टन था, वहीं इस वित्त वर्ष के पहले महीने में यह बढ़कर 13 लाख टन हो गया।

हालांकि, इस दौरान LPG की खपत घटकर 22 लाख टन रह गई, जो पिछले साल अप्रैल में 25 लाख टन थी। सरकार ने सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए OTP आधारित डिलीवरी व्यवस्था लागू की और सिलेंडर रीफिल बुकिंग का अंतराल शहरी इलाकों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया।

LNG के आयात में बड़ी गिरावट

सीएनजी और पीएनजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के आयात में भी बड़ी गिरावट आई है। अप्रैल 2025 में LNG आयात 2,778 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (mmscm) था, जो अप्रैल 2026 में घटकर 1,954 mmscm रह गया। घरेलू गैस उत्पादन भी कम हुआ है। यह 2,908 mmscm से घटकर 2,787 mmscm पर आ गया। LNG की सप्लाई कम होने के कारण भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया, अंगोला, ओमान और इंडोनेशिया से कार्गो मंगाए हैं। अप्रैल 2026 में देश की कुल प्राकृतिक गैस खपत 4,703 mmscm रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16.7 फीसदी कम है।

ये भी पढ़ें

Layoff in IT Sector: नौकरी छीनने से पहले ये 7 संकेत देती हैं कंपनियां, Meta की छंटनी से समझें पूरा खेल
कारोबार
layoff warning signs before job cuts

खबर शेयर करें:

Published on:

22 May 2026 01:16 pm

Hindi News / Business / Petrol Diesel Price: ज्यादा कीमत देने पर भी मिल रहा कम, क्रूड ऑयल पर सरकार को दोहरा झटका, आपके शहर में जानिए आज फ्यूल के दाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SBI Bank Holiday: कल से लगातार 6 दिन बंद रह सकती हैं SBI की शाखाएं, एक साथ आ रहीं छुट्टियां और हड़ताल की तारीखें

SBI Employees Strike
कारोबार

Gold Silver Price Today on 22nd May 2026: अमेरिकी ब्याज दरों की चिंता में गिर गए सोने के दाम, 24, 22 और 18 कैरेट के जानिए क्या हैं रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार

Financial Planning: अमीर लोग कर्ज को कैसे बनाते हैं कमाई का टूल? वेल्थ बनानी है तो आप भी अपनाएं ये 8 आदतें

How rich people invest money
कारोबार

Nykaa Q4 Results: 286% उछला नायका का मुनाफा, ब्यूटी सेगमेंट में भारी बिक्री से रेवेन्यू 2,648 करोड़ के पार

Nykaa Q4 Results
कारोबार

Monthly Income: 26 साल तक हर महीने मिलेगी 1 लाख रुपये महीने इनकम, जान लें SIP+SWP निवेश फॉर्मूला

SWP Calculator
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.