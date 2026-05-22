Petrol Diesel Price: ज्यादा कीमत देने पर भी मिल रहा कम, क्रूड ऑयल पर सरकार को दोहरा झटका, आपके शहर में जानिए आज फ्यूल के दाम

सीएनजी और पीएनजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के आयात में भी बड़ी गिरावट आई है। अप्रैल 2025 में LNG आयात 2,778 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (mmscm) था, जो अप्रैल 2026 में घटकर 1,954 mmscm रह गया। घरेलू गैस उत्पादन भी कम हुआ है। यह 2,908 mmscm से घटकर 2,787 mmscm पर आ गया। LNG की सप्लाई कम होने के कारण भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया, अंगोला, ओमान और इंडोनेशिया से कार्गो मंगाए हैं। अप्रैल 2026 में देश की कुल प्राकृतिक गैस खपत 4,703 mmscm रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16.7 फीसदी कम है।