Success Story: एक छोटे से गांव के लड़के ने खड़ी की 1.15 लाख करोड़ की कंपनी, जानिए कौन हैं ललित केशरे

एक किसान का बेटा देश की बिलेयनेयर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है, ये दिखाता है कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सपनों को पूरा करने की ताकत है। ललित का जन्म मध्य प्रदेश के लेपा गांव में हुआ था, जहां वो अपने दादा-दादी के साथ बड़े हुए। उन्होंने खरगोन के इकलौते इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। इसी ने उनके IIT बॉम्बे पहुंचने और आगे चलकर बिजनेस करने के सफर की नींव रखी। वो ऐसे की जिस दिन ललित का JEE एग्जाम का पता चला, उनकी जिंदगी को जैसे कोई लक्ष्य मिल गया, उनकी जिंदगी ने नई करवट ली। उन्होंने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री पूरी की। साथ ही माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन भी किया।