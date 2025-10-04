Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Tata Capital IPO: सोमवार को आ रहा है टाटा ग्रुप का बड़ा आईपीओ, जानिए GMP और दूसरी डिटेल्स

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ सोमवार को लॉन्च होने जा रहा है। इसे 8 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 04, 2025

Tata Capital IPO

सोमवार को टाटा कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होगा। (PC: Gemini)

Tata Capital IPO: आईपीओ में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने वालों के लिए अगले हफ्ते बड़ा मौका है। सोमवार 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ का लंबे समय से इंतजार था। इस आईपीओ को 8 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये तय किया गया है। यह इश्यू बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा।

15,511.87 करोड़ रुपये जुटाएगी कंपनी

टाटा ग्रुप की यह कंपनी अपने आईपीओ से 15,511.87 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस इश्यू में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों शामिल हैं। इस आईपीओ को एंकर निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। एंकर निवेश आवंटन में कंपनी ने लगभग 4,642 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर 68 घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों को आवंटित किए हैं। एंकर हिस्से की डिमांड आवंटन से 5 गुना अधिक रही।

एंकर राउंड में टॉप म्यूचुअल फंड्स ने लिया हिस्सा

टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इस एंकर राउंड में भाग लिया, जिससे निवेशकों का भरोसा झलकता है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ और भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने निवेश किया। इसके अलावा, गोल्डमैन सैश और मॉर्गन स्टेनली जैसे वैश्विक निवेशकों ने भी गहरी दिलचस्पी दिखाई।

टाटा कैपिटल के आईपीओ की खास बातें

  • टाटा कैपिटल का शेयर ग्रे मार्केट में 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है।
  • यह आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा।
  • आईपीओ में कंपनी ने प्रति शेयर 310 से 326 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है।
  • आईपीओ से कंपनी का कुल 15,511.87 करोड़ रुपये जुटाने का टार्गेट है।
  • इस आईपीओ में 6,846 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी होंगे।
  • आईपीओ में 8,665.87 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत रखे जाएंगे।
  • इस आईपीओ में एक लॉट 46 शेयरों का है।
  • इस आईपीओ में शेयरों का आवंटन 9 अक्टूबर 2025 को होगा।
  • इस आईपीओ में MUFG Intime India Private Limited को आधिकारिक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
  • आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 11 अक्टूबर 2025 को होने की उम्मीद है।

क्या करती है कंपनी?

टाटा कैपिटल एक गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के पास 24 लेंडिंग ऑप्शंस हैं। 31 मार्च तक कंपनी 70 लाख ग्राहकों को सेवाएं दे चुकी है। लोन्स के अलावा टाटा कैपिटल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे- इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है। आईपीओ से जुटाई गई रकम कंपनी फ्यूचर कैपिटल नीड्स के लिए इस्तेमाल करेगी।

ये भी पढ़ें

Personal Loan पर अक्टूबर में क्या है बैंकों की ब्याज दरें? जानिए 5 साल के लिए 4 लाख के लोन पर EMI
कारोबार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 10:13 am

Hindi News / Business / Tata Capital IPO: सोमवार को आ रहा है टाटा ग्रुप का बड़ा आईपीओ, जानिए GMP और दूसरी डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

7वें वेतन आयोग को 156 दिन बाद मिल गया था चेयरमैन, 8वें पे कमीशन में क्या होगा?

Personal Finance Tips
पटना

Mutual Funds में कैसे चेक करें अपना KYC स्टेटस, कैसे करें इसे अपडेट? जानिए तरीका

How to check MF KYC status
कारोबार

भारत का सोने का भंडार बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार

कारोबार

भारत के IT सेक्टर के लिए गुड न्यूज, बढ़ेगी ग्रोथ रेट, कंपनियों को होगा फायदा

IT Sector Growth
कारोबार

मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में आई गिरावट

Share Market News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.