Tata Capital IPO: सोमवार को आ रहा है टाटा ग्रुप का बड़ा आईपीओ, जानिए GMP और दूसरी डिटेल्स

Tata Capital IPO: आईपीओ में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने वालों के लिए अगले हफ्ते बड़ा मौका है। सोमवार 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ का लंबे समय से इंतजार था। इस आईपीओ को 8 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये तय किया गया है। यह इश्यू बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा।