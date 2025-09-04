Trump Tax या बिहार चुनाव : क्या इन 5 वजहों से घटा GST?, चिदंबरम ने उठाया सवाल

राज्यसभा सांसद चिदंबरम ने एक्स पर लिखा कि GST का पुनर्गठन और विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं पर दरों में कटौती स्वागत योग्य है, लेकिन यह 8 साल के इंतजार के बाद हुआ। वर्तमान डिजाइन और अब तक लागू दरों को शुरू में ही नहीं लाया जाना चाहिए था। विपक्ष 2017 से ही इन खामियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लेकिन हमारी बात अनसुनी की गई।