UPS से वापस NPS में स्विच करना है? लास्ट डेट आ रही पास, इन शर्तों को करना होगा पूरा

केंद्र सरकार के जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से वापस नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार का वन टाइम, वन-वे स्विच ऑफर है। ऐसे कर्मचारी जो यूपीएस का चुनाव कर पछता रहे हैं, वे वापस एनपीएस में जा सकते हैं। केंद्र सरकार जनवरी 2025 में यूपीएस लेकर आई थी। लेकिन यह स्कीम फ्लॉप साबित हुई है। काफी कम कर्मचारियों ने इस स्कीम में दिलचस्पी दिखाई है।