यही है वह आदमी जिसने ट्रंप को भारत पर टैरिफ के लिए उकसाया, फिर उगला जहर

पीटर का कार्यकाल आंतरिक संघर्षों से भी भरा रहा है। उनका अक्सर अधिक उदारवादी अधिकारियों, खासकर ट्रेजरी सचिव स्टीवन म्नुचिन के साथ टकराव होता था। सबसे नाटकीय उदाहरण मई 2018 में आया, जब नवारो और म्नुचिन ने कथित तौर पर व्यापार वार्ता के दौरान एक चीनी सरकारी इमारत के लॉन में गरमागरम बहस की। नवारो ने म्नुचिन पर अमेरिकी रुख को नरम करने का आरोप लगाया। नवारो की बयानबाजी तब काफी निचले स्तर पर पहुंच गई, जब उन्होंने कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए "नर्क में एक विशेष जगह है", क्योंकि कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की कसम खाई थी। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के प्रति नवारो के भड़काऊ दृष्टिकोण को दर्शाया था। भारत पर भारी टैरिफ के पीछे भी नवारो का हाथ ही माना जा रहा है।