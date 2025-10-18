Patrika LogoSwitch to English

Yes Bank Q2 Results: दूसरी तिमाही में 18% बढ़ा यस बैंक का शुद्ध मुनाफा, स्टेबल है एसेट क्वालिटी, जानिए शेयर का भाव

Yes Bank Q2 Results: चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यस बैंक के शुद्ध मुनाफे में साल दर साल आधार पर 18.3 फीसदी का इजाफा हुआ है। बैंक की एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 18, 2025

Yes Bank Q2 Results

दूसरी तिमाही में यस बैंक का मुनाफा बढ़ा है।

Yes Bank Q2 Results: प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही का अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। दूसरी तिमाही में बैंक ने 654.5 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक ने 553 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। इस तरह कंपनी के प्रॉफिट में 18.3 फीसदी की ग्रोथ दर्ज हुई है। हालांकि, तिमाही दर तिमाही आधार पर बैंक का शुद्ध मुनाफा 18.3 फीसदी गिरा है। यह जून तिमाही में 801.06 करोड़ रुपये रहा था।

2300.88 करोड़ रुपये रही शुद्ध ब्याज आय

यस बैंक की शुद्ध ब्याज आय 4.5 फीसदी बढ़कर 2300.88 करोड़ रुपये रही है। बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 2200.44 करोड़ रुपये रही थी। दूसरी तिमाही में यस बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5 फीसदी रहा है। इसमें सालाना आधार पर 0.10 फीसदी का इजाफा हुआ है। तिमाही दर तिमाही आधार पर यह स्टेबल रहा है। बैंक ने कहा कि पीएसएल शॉर्टफॉल के बदले में किये गए जमा में कमी और डिपॉजिट दरों में कटौती ने एसेट रीप्राइसिंग के असर को काफी हद तक संतुलित किया है।

स्टेबल रही बैंक की एसेट क्वालिटी

बैंक की एसेट क्वालिटी सितंबर तिमाही में लगभग स्थिर रही है। ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) मामूली रूप से बढ़कर 4,022.14 करोड़ रुपये से 4,055.31 करोड़ रुपये हो गया। जबकि शुद्ध NPA 797.3 करोड़ रुपये से घटकर 770.8 करोड़ रुपये पर आ गया।

ग्रॉस NPA रेश्यो तिमाही दर तिमाही आधार पर स्टेबल रहा और 1.6% पर बना रहा। जबकि नेट NPA रेश्यो भी 0.3% पर स्थिर रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में प्रोविजंस 419 करोड़ रुपये पर थे। ये पिछली तिमाही में 284 करोड़ रुपये और एक साल पहले की समान तिमाही में 297 करोड़ रुपये पर थे।

गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर

यस बैंक का शेयर शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 3.81 फीसदी या 0.88 रुपये की गिरावट के साथ 22.24 रुपये पर बंद हुआ था। इस शेयर का 52 वीक हाई 24.30 रुपये और 52 वीक लो 16.02 रुपये है। बैंक का मार्केट कैप 69,772 करोड़ रुपये है।

