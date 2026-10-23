‘आज गुजरात बन गया है नशे की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र’, अमित शाह पर पंजाब CM भगवंत मान का पलटवार

अमित शाह पर पंजाब CM भगवंत मान का पलटवार, फोटो सोर्स- ANI
Bhagwant Mann statement on Amit Shah: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार जाने का दावा किया था। सीएम मान ने दोटूक कहा कि पंजाब में सरकार अमित शाह की इच्छा से नहीं, बल्कि राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की मर्जी से बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आज देश में गुजरात ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है।
गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार और 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि आगामी चुनावों में राज्य से इस पार्टी का सफाया हो जाएगा और एनडीए सरकार बनाकर 2029 तक राज्य से ड्रग्स की समस्या को खत्म कर देगी। इस पर शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा, "सरकार अमित शाह की इच्छा के अनुसार नहीं बनेगी। यह पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों की इच्छा से बनेगी।"
सीएम मान ने आरोप लगाया कि पंजाब में सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल 2007 से 2017 के बीच अकाली दल-BJP सरकार के कार्यकाल के दौरान फला-फूल-फूला था। उन्होंने कहा, "बड़े तस्करों ने कई ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों के नाम लिए हैं, जिनके साथ अब वे समझौते की बात कर रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स गुजरात से आ रहे हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए हैं। तो फिर वहां से ड्रग्स क्यों आ रहे हैं?"
सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि लेकिन ड्रग्स बंदरगाहों (Ports) तक कैसे पहुंच रहे हैं? पोर्ट्स पर उचित कस्टम प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था होती है। यदि 3,000 किलो की खेप बंदरगाहों पर पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि आज गुजरात सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है।
पंजाब विधानसभा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या को लेकर विपक्ष के हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम मान ने कहा, "उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं। पहले वे कहते हैं कि विधानसभा नहीं बुलाई जा रही है, और जब बुलाई जाती है, तो वे इसका बहिष्कार करते हैं। सदन में चर्चा चल रही है, उन्हें भाग लेना चाहिए। सवाल-जवाब होने चाहिए, लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है।"
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मानसा में पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में उनके परिवार से मुलाकात की थी। गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था।
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