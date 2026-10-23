‘आज गुजरात बन गया है नशे की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र’, अमित शाह पर पंजाब CM भगवंत मान का पलटवार

Bhagwant Mann statement on Amit Shah: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार जाने का दावा किया था। सीएम मान ने दोटूक कहा कि पंजाब में सरकार अमित शाह की इच्छा से नहीं, बल्कि राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की मर्जी से बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आज देश में गुजरात ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है।