पंजाब में प्रतिबंधित कैप्सूल की बिक्री पर सरकार को घेरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह बोले- जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिबंधित कैप्सूल की बिक्री को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बाद भी अलग-अलग नामों से इन कैप्सूल को बेचा जा रहा है। परगट सिंह ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में AAP सरकार नाकाम रही है और जिम्मेदार लोग कार्रवाई से बच रहे हैं।