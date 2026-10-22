22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मनोज जरांगे पाटील के ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, मंत्री उदय सामंत ने की SIT और फोरेंसिक जांच की मांग

Manoj Jarange Audio Clip : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील द्वारा जारी 32 मिनट के एक ऑडियो क्लिप ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। मंत्री उदय सामंत ने साइबर, फोरेंसिक लैब और एसआईटी से जांच कराने की मांग की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Updated: 22 Oct 2026, 5:56 PM IST

Minister Uday Samant

Minister Uday Samant (Photo: IANS/Chandrakant Paddhane)

Maharashtra Audio Clip Controversy : मुंबई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील द्वारा जारी 32 मिनट के एक ऑडियो क्लिप ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑडियो क्लिप की साइबर, फोरेंसिक लैब और एसआईटी (SIT) से बहु-एजेंसी जांच कराने की मांग की है।

ऑडियो में 500 करोड़ के लेनदेन का दावा, फड़नवीस भी निशाने पर

मनोज जरांगे पाटील ने इस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया था कि मराठा आंदोलन को बदनाम करने और उनके आंदोलन को कुचलने की गहरी राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इस ऑडियो के एक चौंकाने वाले हिस्से में दावा किया गया है कि, जरांगे पाटील को पहले ही 500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जो श्रीकांत शिंदे के माध्यम से पहुंचे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्य व्यक्तिगत निशाना देवेंद्र फडणवीस और भाजपा ही हैं।

शिवसेना और भाजपा में दरार डालने की साजिश: सामंत

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस ऑडियो क्लिप को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मराठा समाज में छवि खराब करने और शिवसेना-भाजपा गठबंधन के बीच गलतफहमियां पैदा करने की गहरी साजिश करार दिया। मंत्री ने कहा कि ऑडियो क्लिप में बातचीत की प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। पुलिस, साइबर सेल, फोरेंसिक साइंस लैब और एसआईटी को मिलकर यह पता लगाना चाहिए कि ये आवाजें किसकी हैं, इसे किसने और कहां रिकॉर्ड किया तथा यह जरांगे पाटिल तक कैसे पहुंचा।

पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का हो खुलासा

उन्होने कहा कि 500 करोड़ रुपए के निराधार आरोपों पर उलझने के बजाय जांच एजेंसियों को इस साजिश के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश करना चाहिए। सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उनका नाम इस बातचीत में क्यों घसीटा गया, इसकी मंशा की जांच होनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की औपचारिक मांग करेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026, 5:56 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / मनोज जरांगे पाटील के ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, मंत्री उदय सामंत ने की SIT और फोरेंसिक जांच की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार’, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय

PNB बैंक में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट का मामला, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से दो आरोपी गिरफ्तार

Saharanpur PNB Fake Notes
राष्ट्रीय

Maharashtra Politics: मनोज जरांगे की ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, शिवसेना सांसद ने भाजपा पर साधा निशाना

manoj jarange
राष्ट्रीय

नेहा बोरा केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, कल शाम आ सकता है फैसला

neha bora news
राष्ट्रीय

अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, बोले- ‘मैं यहीं जन्मा, यहीं रहता हूं और यहीं मरूंगा, मुझे हर 6 महीने में विदेश नहीं जाना पड़ता’

Amit Shah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.