मनोज जरांगे पाटील के ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, मंत्री उदय सामंत ने की SIT और फोरेंसिक जांच की मांग

मनोज जरांगे पाटील ने इस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया था कि मराठा आंदोलन को बदनाम करने और उनके आंदोलन को कुचलने की गहरी राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इस ऑडियो के एक चौंकाने वाले हिस्से में दावा किया गया है कि, जरांगे पाटील को पहले ही 500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जो श्रीकांत शिंदे के माध्यम से पहुंचे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्य व्यक्तिगत निशाना देवेंद्र फडणवीस और भाजपा ही हैं।