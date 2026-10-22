नंदी ध्वज पूजा में प्रवेश को लेकर कर्नाटक में सियासी विवाद, क्या बोले उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर?

जी. परमेश्वर ने बुधवार को जम्बू सवारी जुलूस के दौरान मैसूर पैलेस परिसर में हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने इसका वीडियो देखा है। उनके मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने मंत्रियों को बिना किसी मारपीट के प्रवेश करने से रोका था। परमेश्वर ने कहा कि संबंधित अधिकारी को पता था कि वे मंत्री हैं, लेकिन संभव है कि उसे केवल मुख्यमंत्री को ही अंदर जाने देने का निर्देश मिला हो। उन्होंने सवाल किया कि यदि पुलिस को मुख्यमंत्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने में क्या गलत है। उन्होंने इस घटना को प्रोटोकॉल से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि इसे अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।