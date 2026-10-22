नेहा बोरा केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, कल शाम आ सकता है फैसला

नेहा बोरा छात्र आंदोलनों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों में सक्रिय रही हैं। उन्हें 16 अक्टूबर को दिल्ली के मंडी हाउस में एक सभा में शामिल होने के दौरान हिरासत में लिया गया था। याचिका के मुताबिक, हिरासत में लेने के बाद उन्हें पहले किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और फिर आरके पुरम पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया। बोरा का आरोप है कि उन्हें रातभर थाने में रखा गया और अगले दिन सुबह करीब 6 बजे रिहा किया गया।