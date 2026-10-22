PNB बैंक में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट का मामला, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से दो आरोपी गिरफ्तार

इस पूरे मामले का खुलासा 29 अगस्त 2026 को हुआ था। सहारनपुर जिले के पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये फेस वैल्यू के नकली नोट मिलने की सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में बैंक के तीन कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई थी। इसके बाद बैंक ने इन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। नकली नोटों की यह मात्रा काफी बड़ी थी, ऐसे में एनआईए ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।