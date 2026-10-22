‘देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार’, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

राहुल गांधी की आरएसएस पर टिप्पणी को लेकर इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संघ के बारे में लगातार गलत और आधारहीन दावे करती रही है। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर किए जाने वाले आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। संघ में महिलाओं की स्थिति पर उठने वाले सवालों के जवाब में इंद्रेश कुमार ने कहा कि एक ओर यह दावा किया जाता है कि संघ से जुड़ी महिलाएं कांग्रेस के साथ हैं, वहीं दूसरी ओर संघ में महिलाओं के दमन के आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि संघ और उससे जुड़े संगठन महिलाओं को सम्मान देते हैं और कांग्रेस से इस मामले में तुलना करते हुए अपनी बात रखी।