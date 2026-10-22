अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, बोले- ‘मैं यहीं जन्मा, यहीं रहता हूं और यहीं मरूंगा, मुझे हर 6 महीने में विदेश नहीं जाना पड़ता’

Amit Shah on Rahul Gandhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देश की जनता के बीच रहते हैं और उन्हें हर छह महीने में विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक कार्यक्रम उन्होंने विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाकर घुसपैठियों के वोट बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। शाह ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के कारण अगले 30 साल तक उसकी सरकार नहीं बनने वाली है। अमित शाह ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल बहाने की राजनीति करते हैं।