भाजपा पार्षद के पिता की मौत पर मचा बवाल, बेटे पर गहराया हत्या करने का शक

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं और पिटाई में इस्तेमाल हुआ डंडा टूट चुका था। 22 नवंबर की सुबह शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने इस मामले पर कहा, अभी गिरतारी नहीं हुई है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट के बाद ही नतीजे पर पहुंचेंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। (MP News)