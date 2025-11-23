Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

भाजपा पार्षद के पिता की मौत पर मचा बवाल, बेटे पर गहराया हत्या करने का शक

MP News: भाजपा पार्षद बिलाल अली के पिता शाकिर अली की मौत रहस्यमयी बन गई है। गंभीर चोटों और टूटे डंडे ने हत्या की आशंका गहरा दी है। पुलिस जांच में जुटी।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Akash Dewani

Nov 23, 2025

bjp parshad father death case bilal ali father shakir ali chhatarpur mp news

bjp parshad bilal ali father shakir ali death case (फोटो- सोशल मीडिया)

BJP Parshad Father Death Case: भाजपा पार्षद बिलाल अली (Bilal Ali) के पिता शाकिर अली (Shakir Ali) की मौत के मामले में हत्या के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर को छतरपुर के संकट मोचन चौराहा और पार्षद के घर पर बिलाल अली का अपने पिता और मां से विवाद हुआ। इस दौरान शाकिर अली गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में चिकित्सकों ने जवाब देने के बाद परिजन शाकिर अली को वापस छतरपुर लाए। 21 नवंबर की रात उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम, जांच शुरू

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं और पिटाई में इस्तेमाल हुआ डंडा टूट चुका था। 22 नवंबर की सुबह शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने इस मामले पर कहा, अभी गिरतारी नहीं हुई है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट के बाद ही नतीजे पर पहुंचेंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। (MP News)

बड़ी खबर: बंद हो जाएगा हजारों लोगों का राशन, 6 महीने की मोहलत खत्म
रतलाम
ration ban 40000 beneficiaries e-KYC deadline ratlam mp news

Updated on:

23 Nov 2025 03:07 pm

Published on:

23 Nov 2025 03:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / भाजपा पार्षद के पिता की मौत पर मचा बवाल, बेटे पर गहराया हत्या करने का शक

