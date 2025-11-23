भाजपा पार्षद के पिता की मौत पर मचा बवाल, बेटे पर गहराया हत्या करने का शक

bjp parshad bilal ali father shakir ali death case (फोटो- सोशल मीडिया)
BJP Parshad Father Death Case: भाजपा पार्षद बिलाल अली (Bilal Ali) के पिता शाकिर अली (Shakir Ali) की मौत के मामले में हत्या के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर को छतरपुर के संकट मोचन चौराहा और पार्षद के घर पर बिलाल अली का अपने पिता और मां से विवाद हुआ। इस दौरान शाकिर अली गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में चिकित्सकों ने जवाब देने के बाद परिजन शाकिर अली को वापस छतरपुर लाए। 21 नवंबर की रात उनकी मौत हो गई।
स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं और पिटाई में इस्तेमाल हुआ डंडा टूट चुका था। 22 नवंबर की सुबह शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने इस मामले पर कहा, अभी गिरतारी नहीं हुई है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट के बाद ही नतीजे पर पहुंचेंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। (MP News)
