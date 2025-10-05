Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

फ्लाईओवर रद्द होने के सवाल पर भड़की भाजपा विधायक, कहा- केंद्रीय मंत्री से जाकर पूछो

MP News: भाजपा विधायक ललिता यादव ने शहर की सुंदरता को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। मीडिया ने फ्लाईओवर रद्द होने पर सवाल किया तो बोलीं- इसका जवाब केंद्रीय मंत्री से लीजिए।

2 min read

छतरपुर

image

Akash Dewani

Oct 05, 2025

chhatarpur flyover cancelled mla lalita yadav viral statement mp news

chhatarpur flyover cancelled mla lalita yadav viral statement (फोटो- सोशल मीडिया)

Chhatarpur Flyover Cancelled:छतरपुर शहर को साफ-स्वच्छ और सुंदर बनाने की रणनीति तैयार करने की मंशा से शनिवार को छतरपुर विधायक ललिता यादव (BJP MLA Lalita Yadav) ने नगर पालिका और प्रशासनिक अमले के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया। इस दौरान विधायक ने नगर पालिका, प्रशासनिक अधिकारियों और यातायात पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। (mp news)

केंद्रीय मंत्री खटीक से पूछो- विधायक ललिता

भ्रमण के दौरान मीडियाकर्मियों ने विधायक से छतरपुर का फ्लाई ओवर रद्द होने को लेकर सवाल किया, जिस पर विधायक ने कहा कि जवाहर मार्ग पर निर्मित होने वाली जाम की स्थिति और हादसों पर नियंत्रण की मंशा से स्थानीय लोगों की मांग पर फ्लाई ओवर स्वीकृत हुआ था, जो कि बाद में निरस्त कर दिया गया। यह फ्लाई ओवर स्वीकृत होने के बाद रद्द क्यों हुआ इसका जवाब केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार (Union Minister Virendra kumar Khatik) से मांगिए। (mp news)

विधायक ने नगरपालिका कार्यालय में की बैठक

छतरपुर नगर पालिका कार्यालय में बैठक के दौरान विधायक ललिता यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते छतरपुर शहर को साफ-स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है इसलिए हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे। उन्होंने बैठक में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा, एसडीएम अखिल राठौर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों से शहर की सुंदरता के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।

पन्ना नाका के पास सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहने वाले घुमक्कड़ समुदाय के लोगों से विधायक ललिता यादव ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन परिवारों को पुरानी तहसील के पास रहने के लिए स्थाई जगह उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही इन परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी होगी। (mp news)

सटई रोड पर हुए अतिक्रमण को लेकर जताई नाराजगी

बैठक के बाद विधायक श्रीमती यादव पूरे अमले के साथ शहर भ्रमण पर निकलीं। उन्होंने छत्रसाल चौक, पन्ना रोड और सटई रोड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सटई रोड पर मिले अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर करते हुए अमले को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सटई रोड की फुटपाथ पर ब्लॉक लगाकर डिवाइडर तैयार कराया जाए। ताकि मार्ग स्वच्छ व सुंदर दिखे। (mp news)

Published on:

05 Oct 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / फ्लाईओवर रद्द होने के सवाल पर भड़की भाजपा विधायक, कहा- केंद्रीय मंत्री से जाकर पूछो

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

