फ्लाईओवर रद्द होने के सवाल पर भड़की भाजपा विधायक, कहा- केंद्रीय मंत्री से जाकर पूछो

भ्रमण के दौरान मीडियाकर्मियों ने विधायक से छतरपुर का फ्लाई ओवर रद्द होने को लेकर सवाल किया, जिस पर विधायक ने कहा कि जवाहर मार्ग पर निर्मित होने वाली जाम की स्थिति और हादसों पर नियंत्रण की मंशा से स्थानीय लोगों की मांग पर फ्लाई ओवर स्वीकृत हुआ था, जो कि बाद में निरस्त कर दिया गया। यह फ्लाई ओवर स्वीकृत होने के बाद रद्द क्यों हुआ इसका जवाब केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार (Union Minister Virendra kumar Khatik) से मांगिए। (mp news)