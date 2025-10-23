Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

राज्य मंत्री के काफिले के वाहन से टकरा कर घायल हुआ बुजुर्ग, पैर काटकर बचानी पड़ी जान

MP News : राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले के वाहन से टकरा कर घायल हुआ था बुजुर्ग, डॉक्टरों ने पैर काटकर जान बचाई। राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने ग्वालियर पहुंचकर बुजुर्ग का हालचाल जाना। पूरे इलाज के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया।

less than 1 minute read

छतरपुर

image

Faiz Mubarak

Oct 23, 2025

MP News

राज्यमंत्री के काफिले से टकराए बुजुर्ग का पैर काटना पड़ा (Photo Source- patrika input)

MP News : मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने ग्वालियर स्थित प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर उपचार करा रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग साहब सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मंत्रीजी ने साहब सिंह के बेहतर स्वास्थ्य उपचार दिलाने का वादा किया। साथ ही, पूरी मदद का भरोसा देते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि, अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले के वाहन से टकराकर बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ था।

जानकारी के अनुसार, साहब सिंह पिता गुलाब सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी छतरपुर के ग्राम गुधौरा तहसील लवकुशनगर 16 अक्टूबर को लवकुश नगर के पटना तिराहा के पास ई-रिक्शा में बैठे थे। इसी दौरान राज्य मंत्री के काफिले के एक वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। साहब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके दोनों पैर में गंभीर चोट आई। जिसके चलते उनके बाएं पैर को काटना पड़ा। जबकि दाए पैर की सर्जरी करनी पड़ी।

पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे राज्यमंत्री

राज्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से मिलकर घायलों के स्वास्थ्य और आर्थिक मदद की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से साहब सिंह और उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

Published on:

23 Oct 2025 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / राज्य मंत्री के काफिले के वाहन से टकरा कर घायल हुआ बुजुर्ग, पैर काटकर बचानी पड़ी जान

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

