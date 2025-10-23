राज्य मंत्री के काफिले के वाहन से टकरा कर घायल हुआ बुजुर्ग, पैर काटकर बचानी पड़ी जान

MP News : मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने ग्वालियर स्थित प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर उपचार करा रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग साहब सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मंत्रीजी ने साहब सिंह के बेहतर स्वास्थ्य उपचार दिलाने का वादा किया। साथ ही, पूरी मदद का भरोसा देते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि, अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले के वाहन से टकराकर बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ था।