एमपी में सरपंच पति की दबंगई, बुजुर्ग महिला को सड़क पर पीटा, बेरहमी का वीडियो वायरल

सरपंच पति की दबंगई का वीडियो वायरल (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Niwari News : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अलग होकर सूबे का 52वां जिला बने निवाड़ी में एक महिला सरपंच के पति की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शख्स ने बुजुर्ग महिला के साथ दिनदहाड़े बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि, बुजुर्ग महिला से बेरहमी का ये वीडियो जिले के पृथ्वीपुर थाना इलाके के मनेथा ग्राम पंचायत का है। वीडियो में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने वाला शख्स सरपंच पति राजकुमार साहू है जिसने गांव की बुजुर्ग महिला शांति अहिरवार से बेरहमी से मारपीट की है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजकुमार साहू बुजुर्ग महिला को बीच सड़क बेरहमी से लात-घूसे मारता रहा। वहीं, जातिसूचक शब्दों से भी महिला को अपमानित किया गया है। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि, पीड़ित महिला ने आवास स्वीकृत करने के लिए राजकुमार को रुपए दिए थे। लेकिन आवास स्वीकृत न होने पर महिला द्वारा रुपए वापस मांगे गए थे, जिसपर उसकी पिटाई की गई है।
हालांकि, वायरल हुआ वीडियो करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा है। जिसे लेकर अबतक कोई केस दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल, देखना होगा कि, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है?
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग