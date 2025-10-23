Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

एमपी में सरपंच पति की दबंगई, बुजुर्ग महिला को सड़क पर पीटा, बेरहमी का वीडियो वायरल

Niwari News : पृथ्वीपुर की ग्राम पंचायत मनेथा में सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार साहू ने की महिला से मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। महिला ने आवास स्वीकृत करने दिए थे रुपए। आवास स्वीकृत न होने पर महिला के रुपए वापस मांगने पर कर दी पिटाई।

less than 1 minute read

टीकमगढ़

image

Faiz Mubarak

Oct 23, 2025

Niwari News

सरपंच पति की दबंगई का वीडियो वायरल (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Niwari News : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अलग होकर सूबे का 52वां जिला बने निवाड़ी में एक महिला सरपंच के पति की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शख्स ने बुजुर्ग महिला के साथ दिनदहाड़े बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि, बुजुर्ग महिला से बेरहमी का ये वीडियो जिले के पृथ्वीपुर थाना इलाके के मनेथा ग्राम पंचायत का है। वीडियो में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने वाला शख्स सरपंच पति राजकुमार साहू है जिसने गांव की बुजुर्ग महिला शांति अहिरवार से बेरहमी से मारपीट की है।

मारपीट का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजकुमार साहू बुजुर्ग महिला को बीच सड़क बेरहमी से लात-घूसे मारता रहा। वहीं, जातिसूचक शब्दों से भी महिला को अपमानित किया गया है। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि, पीड़ित महिला ने आवास स्वीकृत करने के लिए राजकुमार को रुपए दिए थे। लेकिन आवास स्वीकृत न होने पर महिला द्वारा रुपए वापस मांगे गए थे, जिसपर उसकी पिटाई की गई है।

1 माह पुराना बताया जा रहा वीडियो

हालांकि, वायरल हुआ वीडियो करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा है। जिसे लेकर अबतक कोई केस दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल, देखना होगा कि, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है?

ये भी पढ़ें

दो गांवों के बीच हिंसक झड़प, 10 से ज्यादा महिला-पुरुषों पर जानलेवा हमला, हालात संभालने कलेक्टर-SP ने संभाला मोर्चा
शहडोल
Violent clash in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 12:48 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी में सरपंच पति की दबंगई, बुजुर्ग महिला को सड़क पर पीटा, बेरहमी का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस जिले से यूपी के ललितपुर तक डबल होगा रेलवे ट्रैक, डीपीआर तैयार

railway track
टीकमगढ़

167km रेलवे ट्रैक का होगा दोहरीकरण, डीपीआर तैयार, जल्द मिलेगी मंजूरी

Lalitpur Khajuraho Railway Track double line
टीकमगढ़

ओरछा में CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, हवाई मार्ग से जुड़ेगी श्रीराम राजा की नगरी

CM Mohan Yadav
टीकमगढ़

एमपी में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए जल्द होगा जमीन अधिग्रहण, डेड लाइन तय

ken-betwa river interlinking
टीकमगढ़

MP के इस शहर को मिलेगा पहला फ्लाईओवर, 150 करोड़ होगी लागत, ट्रैफिक जाम की होगी छुट्टी

tikamgarh first flyover construction chakra tiraha sindhi dharmshala mp news
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.