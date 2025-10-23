एमपी में सरपंच पति की दबंगई, बुजुर्ग महिला को सड़क पर पीटा, बेरहमी का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजकुमार साहू बुजुर्ग महिला को बीच सड़क बेरहमी से लात-घूसे मारता रहा। वहीं, जातिसूचक शब्दों से भी महिला को अपमानित किया गया है। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि, पीड़ित महिला ने आवास स्वीकृत करने के लिए राजकुमार को रुपए दिए थे। लेकिन आवास स्वीकृत न होने पर महिला द्वारा रुपए वापस मांगे गए थे, जिसपर उसकी पिटाई की गई है।