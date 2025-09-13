नेपाल PM को रस्सी पकड़ते देखा, बिस्किट पर किया 3 दिन गुजारा, भारत वापस आए लोगों ने सुनाई आपबीती

हमने होटल की छत से देखा कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ते हुए नजर आए। चारों और धुआं और आग थी। सरकारी भवन, अस्पताल, सुपर स्टोर, पुलिस चौकियां, हर जगह पर हमला हो रहा था। एक स्कूल पर भी हमला किया गया, लेकिन गनीमत रही कि छुट्टी थी। अगर बच्चे स्कूल में होते, तो क्या होता, सोचकर ही डर लगता है। गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था। फाइव स्टार होटल हिल्टन तक को आग लगा दी गई। युवाओं की भीड़ नारे लगाते हुए तोड़फोड़ कर रही थी। हमारे लिए यह दृश्य बेहद डरावना था। बच्चे लगातार पूछ रहे थे, पापा, ये धुआं कैसा है? आग कैसी है? में क्या जवाब देता, में खुद असहारा था। (mp news)