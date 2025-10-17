कैमरा देखते ही बीजेपी के मंत्री को याद आया नियम, video देखें

after seeing camera bjp minister Dilip Ahirwar get reminds of traffic rule
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। जैसे ही मंत्री जी ने मीडिया का कैमरा देखा तो उन्हें तुरंत ट्रैफिक नियम याद आ गया और उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधारने की कोशिश की लेकिन तब कैमरा सब कैप्चर कर चुका था। पूरा मामला छतरपुर जिले के चंदला का है जहां गुरूवार को स्थानीय विधायक और राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार दशहरा मिलन समारोह और व्यापारियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।
देखें वीडियो-
चंदला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को दशहरा मिलन समारोह और व्यापारियों ने सम्मेलन का आयोजन किया था इस आयोजन में स्थानीय विधायक व राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार भी पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्री जी ट्रैफिक के नियम तोड़ते कैमरे में कैद हो गए। दरअसल कार्यक्रम के बाद मंत्री बाइक पर नगर की ओर जो रहे थे। जिस बाइक पर मंत्री दिलीप अहिरवार बैठे थे उस पर तीन लोग सवार थे और जब मीडिया का कैमरा मंत्री अहिरवार ने देखा तो उन्हें ट्रैफिक नियम की याद आई और उन्होंने तुरंत बाइक पर पीछे बैठे भाजपा के मंडल अध्यक्ष गौरव दीक्षित को बाइक से उतार दिया।
बाइक पर पीछे बैठे भाजपा के मंडल अध्यक्ष को बाइक से उतारने के बाद जब पत्रिका संवाददाता ने मंत्री दिलीप अहिरवार से कहा कि हेलमेट भी लगा लेते तो वो मुस्कुराते हुए बाइक से उतरे और फिर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल रवाना हो गए। ये पूरा घटना क्रम वीडियो में कैद हुआ है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
