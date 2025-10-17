Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

कैमरा देखते ही बीजेपी के मंत्री को याद आया नियम, video देखें

mp news: बाइक पर ट्रिपलिंग करते मंत्री का वीडियो कैमरे में कैद, कैमरा देखते ही बाइक पर पीछे बैठे बीजेपी नेता को उतारा...

less than 1 minute read

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 17, 2025

minister Dilip Ahirwar

after seeing camera bjp minister Dilip Ahirwar get reminds of traffic rule

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। जैसे ही मंत्री जी ने मीडिया का कैमरा देखा तो उन्हें तुरंत ट्रैफिक नियम याद आ गया और उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधारने की कोशिश की लेकिन तब कैमरा सब कैप्चर कर चुका था। पूरा मामला छतरपुर जिले के चंदला का है जहां गुरूवार को स्थानीय विधायक और राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार दशहरा मिलन समारोह और व्यापारियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।

देखें वीडियो-

कैमरा देखते ही मंत्री को याद आया नियम

चंदला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को दशहरा मिलन समारोह और व्यापारियों ने सम्मेलन का आयोजन किया था इस आयोजन में स्थानीय विधायक व राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार भी पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्री जी ट्रैफिक के नियम तोड़ते कैमरे में कैद हो गए। दरअसल कार्यक्रम के बाद मंत्री बाइक पर नगर की ओर जो रहे थे। जिस बाइक पर मंत्री दिलीप अहिरवार बैठे थे उस पर तीन लोग सवार थे और जब मीडिया का कैमरा मंत्री अहिरवार ने देखा तो उन्हें ट्रैफिक नियम की याद आई और उन्होंने तुरंत बाइक पर पीछे बैठे भाजपा के मंडल अध्यक्ष गौरव दीक्षित को बाइक से उतार दिया।

हेलमेट लगाने के बारे में पूछा तो चल दिए पैदल

बाइक पर पीछे बैठे भाजपा के मंडल अध्यक्ष को बाइक से उतारने के बाद जब पत्रिका संवाददाता ने मंत्री दिलीप अहिरवार से कहा कि हेलमेट भी लगा लेते तो वो मुस्कुराते हुए बाइक से उतरे और फिर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल रवाना हो गए। ये पूरा घटना क्रम वीडियो में कैद हुआ है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Published on:

17 Oct 2025 04:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / कैमरा देखते ही बीजेपी के मंत्री को याद आया नियम, video देखें

