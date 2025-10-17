कैमरा देखते ही बीजेपी के मंत्री को याद आया नियम, video देखें

चंदला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को दशहरा मिलन समारोह और व्यापारियों ने सम्मेलन का आयोजन किया था इस आयोजन में स्थानीय विधायक व राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार भी पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्री जी ट्रैफिक के नियम तोड़ते कैमरे में कैद हो गए। दरअसल कार्यक्रम के बाद मंत्री बाइक पर नगर की ओर जो रहे थे। जिस बाइक पर मंत्री दिलीप अहिरवार बैठे थे उस पर तीन लोग सवार थे और जब मीडिया का कैमरा मंत्री अहिरवार ने देखा तो उन्हें ट्रैफिक नियम की याद आई और उन्होंने तुरंत बाइक पर पीछे बैठे भाजपा के मंडल अध्यक्ष गौरव दीक्षित को बाइक से उतार दिया।