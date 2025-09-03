एमपी में नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, बड़े अधिकारी सहित 10 पर FIR

पत्रिका ने मामले का खुलासा 2 अगस्त 2025 के अंक में किया था। पवई अनुभाग के एक गांव में रहने वाली 15 साल की नाबालिग 16 जनवरी 2025 को स्कूल जाने के लिए निकली थी फिर वापस नहीं लौटी। परिजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को 17 फरवरी 2025 को गुरुग्राम हरियाणा से दस्तयाब किया। नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। नाबालिग को बाल कल्याण समिति पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने अस्थाई आश्रय के लिए वन स्टॉफ पन्ना भेज दिया। लेकिन 29 मार्च 2025 को नियम विरुद्ध तरीके से नाबालिग बलात्कार पीड़िता को आरोपी के घर भेज दिया। इधर नाबालिग के परिजनों ने बेटी को सुपुर्द करने कलेक्ट्रेट पन्ना जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने शिकायत को संज्ञान में लेकर बाल कल्याण समिति को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने निर्देश दिए तो नाबालिग को 29 अप्रेल 2025 को दोबारा वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। लौटने पर काउंसलिंग में नाबालिग ने खुलासा किया कि उसके साथ कई बार रेप हुआ है। पत्रिका के खुलासे के बाद जिमेदारों की नींद टूटी।