Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी में नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, बड़े अधिकारी सहित 10 पर FIR

mp news: पत्रिका की खबर के बाद पुलिस ने बाल कल्याण समिति पन्ना के अध्यक्ष, पांचों सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के तीन कर्मचारी और एक अन्य महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है..।

छतरपुर

Shailendra Sharma

Sep 03, 2025

CHHATARPUR
CHHATARPUR

mp news: मध्यप्रदेश की छतरपुर पुलिस ने पत्रिका की खबर के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को आरोपी के घर भेजने के मामले में बड़े अधिकारी समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनमें बाल कल्याण समिति पन्ना के अध्यक्ष, समिति के पांचों सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के तीन कर्मचारी और एक अन्य महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। हालांकि अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

इन पर दर्ज हुआ मामला

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भानुप्रताप जड़िया पन्ना, सदस्य अंजली भदौरिया पन्ना, आशीष बॉस पन्ना, सुदीप श्रीवास्तव पन्ना और प्रमोद कुमार सिंहपन्ना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत कायमी की गई है। वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक कविता पाण्डेय, काउंसलर प्रियंका सिंह, केस वर्कर शिवानी शर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत अपराध कायम किया गया है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अवधेश सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21, एससीएसटी एक्ट की धारा 4, बीएनएस की धारा 199, 239 सहित एक अन्य महिला अंजली कुशवाहा के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष के 50000 रिश्वत मामले में चालान पेश
नीमच
neemuch

पत्रिका की खबर के बाद FIR

पत्रिका ने मामले का खुलासा 2 अगस्त 2025 के अंक में किया था। पवई अनुभाग के एक गांव में रहने वाली 15 साल की नाबालिग 16 जनवरी 2025 को स्कूल जाने के लिए निकली थी फिर वापस नहीं लौटी। परिजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को 17 फरवरी 2025 को गुरुग्राम हरियाणा से दस्तयाब किया। नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। नाबालिग को बाल कल्याण समिति पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने अस्थाई आश्रय के लिए वन स्टॉफ पन्ना भेज दिया। लेकिन 29 मार्च 2025 को नियम विरुद्ध तरीके से नाबालिग बलात्कार पीड़िता को आरोपी के घर भेज दिया। इधर नाबालिग के परिजनों ने बेटी को सुपुर्द करने कलेक्ट्रेट पन्ना जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने शिकायत को संज्ञान में लेकर बाल कल्याण समिति को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने निर्देश दिए तो नाबालिग को 29 अप्रेल 2025 को दोबारा वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। लौटने पर काउंसलिंग में नाबालिग ने खुलासा किया कि उसके साथ कई बार रेप हुआ है। पत्रिका के खुलासे के बाद जिमेदारों की नींद टूटी।

ये भी पढ़ें

बिस्तर पर सो रहे पति-पत्नी को काटने के बाद सुबह तक आसपास घूमता रहा सांप…
मुरैना
morena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 05:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, बड़े अधिकारी सहित 10 पर FIR

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट