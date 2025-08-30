MP के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव, ट्रैक पर ‘सुरक्षा कवच’ लगाने का काम शुरू, तेज होगी ट्रेनों की रफ्तार

MP News: खजुराहो-ललितपुर रेलवे ट्रैक (Khajuraho Lalitpur rail line) पर यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रेल ने कवच प्रणाली (Railway Suraksha Kavach) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पांच चरणों में तैयार होगा। पहले चरण में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी, दूसरे चरण में टेलीकॉम टावर स्थापित होंगे, तीसरे चरण में स्टेशनों पर उपकरण लगाए जाएंगे, चौथे चरण में ट्रेनों के इंजन वकोचों में तकनीकी डिवाइस फिट किए जाएंगे और पांचवें चरण में पटरियों के किनारे सेंसर एवं अन्यआवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इन पांचों चरणों के पूरा होने पर रेलमार्ग पूरी तरह कवच तकनीक से लैस हो जाएगा।