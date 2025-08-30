Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

MP के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव, ट्रैक पर ‘सुरक्षा कवच’ लगाने का काम शुरू, तेज होगी ट्रेनों की रफ्तार

Railway Suraksha Kavach: एमपी के रेल ट्रैक पर ‘कवच’ तकनीक लागू होने जा रही है। पांच चरणों में तैयार सिस्टम से हाईस्पीड ट्रेनें अब और सुरक्षित होंगी और यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव।

छतरपुर

Akash Dewani

Aug 30, 2025

Railway Suraksha Kavach implemention Khajuraho Lalitpur rail line mp news
Railway Suraksha Kavach implemention Khajuraho Lalitpur rail line (फोटो-सोशल मीडिया)

MP News: खजुराहो-ललितपुर रेलवे ट्रैक (Khajuraho Lalitpur rail line) पर यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रेल ने कवच प्रणाली (Railway Suraksha Kavach) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पांच चरणों में तैयार होगा। पहले चरण में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी, दूसरे चरण में टेलीकॉम टावर स्थापित होंगे, तीसरे चरण में स्टेशनों पर उपकरण लगाए जाएंगे, चौथे चरण में ट्रेनों के इंजन वकोचों में तकनीकी डिवाइस फिट किए जाएंगे और पांचवें चरण में पटरियों के किनारे सेंसर एवं अन्यआवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इन पांचों चरणों के पूरा होने पर रेलमार्ग पूरी तरह कवच तकनीक से लैस हो जाएगा।

सिग्नलिंग प्रणाली का कमीशनिंग किया

इसी दिशा में रेलवे ने खरगापुर रेलवे स्टेशन पर डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग प्रणाली का कमीशनिंग कार्य भी पूरा कर लिया है। यह प्रणाली मौजूदा ब्रिटिश कालीन पैनल इंटरलॉकिंग में बदलाव कर लागू की गई है। डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग से चालक को आगे के सिग्नल की समय रहते जानकारी मिलती है और हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित हो जाता है। रेल मंत्रालय ने ललितपुर खजुराहों और खजुराहो-महोबा रेलखंड पर कवच प्रणाली के लिए 540 करोड़ रुपए का सब-अंब्रेला कार्य स्वीकृत किया है। इसमें से 309.26 करोड़ रुपए की लागत से विशेष रूप से कवच परियोजना पर खर्च होगा।

ये भी पढ़ें

MP के चीते खुद बना रहे कॉरिडोर, 3 राज्यों तक बढ़ाया दबदबा, सामने आया मैप
श्योपुर
roaming freely cheetah corridor kuno national park sheopur mp news

खुद ब्रेक लगाएगा रेलवे सुरक्षा कवच

कवच प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह खराब मौसम में भी ट्रेन को निर्धार्धारित गति सीमा में नियंत्रित रखती है। यदि लोको पायलट किसी कारण से ब्रेक लगाने में असफल रहता है तो कवच स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है। इसके अलावा यह आगे लगे सिग्नलों की स्पष्ट जानकारी पहले ही चालक को दे देता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।

झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि खजुराहो-झांसी रेलखंड को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। आने वाले समय में यात्री अधिक रफ्तार और पूरी तरह सुरक्षित रेल यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। यह पहल न केवल रेल सुरक्षा में बदलाव लाएगी बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र को देश के अत्याधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़कर विकास की नई राह खोलेगी।

ये भी पढ़ें

प्रधानमंत्री आवास के लिए तुड़वा दिया घर, अब खुले में रहने को मजबूर वृद्ध महिला!
बेतुल
PM Awas installment delay old woman forced live in open mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 03:02 pm

Published on:

30 Aug 2025 03:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / MP के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव, ट्रैक पर ‘सुरक्षा कवच’ लगाने का काम शुरू, तेज होगी ट्रेनों की रफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.