Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड : 22 मासूमों की मौत के बाद 30 कंपनियों पर होगा बड़ा एक्शन

Cough Syrup Case : प्रदेश में बनने वाले करीब 30 कफ सिरप उत्पादकों की जांच केंद्र सरकार के सहयोग से होगी। इसके लिए केंद्र को पत्र भेजा गया है। अनुमति मिलते ही सभी सिरप के सैंपल की जांच होगी।

2 min read

छिंदवाड़ा

image

Faiz Mubarak

Oct 12, 2025

Cough Syrup Case

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड (Photo Source- Patrika)

Cough Syrup Case :मध्‍य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा में जहरीली कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। एमपी के ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव के अनुसार, 3 बैन कफ सिरप के स्टॉक को सीज किया जा रहा है। राज्य में बनने वाले 30 कफ सिरप की जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जबकि, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। श्रीवास्तव के अनुसार, प्रदेश में 10 हजार करोड़ का दवा कारोबार है, पर सिर्फ 79 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अब नई एसओपी तैयार हो रही है। ताकि संदेहास्पद सैंपल सीधे लैब पहुंचें और 24 घंटे में रिपोर्ट तैयार हो।

ड्रग कंट्रोलर श्रीवास्तव का कहना है कि, मध्य प्रदेश में बनने वाले करीब 30 कफ सिरप उत्पादकों की जांच केंद्र सरकार के सहयोग से होगी। इसके लिए केंद्र को पत्र भेज दिया गया है। अनुमति मिलते ही इन सभी सिरप के सैंपल की जांच शुरू होगी। उन्होंने बताया कि, नागपुर से मिले अलर्ट के बाद जिन अधिकारियों ने सैंपल परीक्षण में लापरवाही की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मामले में एसआईटी जल्द ही जांच रिपोर्ट पेश करेगी।

दवा गुणवत्ता जांच के लिए सिर्फ 3 लैब

प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती दवा गुणवत्ता की निगरानी है। 10 हजार करोड़ के बाजार में सिर्फ 79 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जबकि सैंपल जांच के लिए सिर्फ 3 लैब हैं। इनमें भी सिर्फ भोपाल की लैब पूरी तरह फंक्शनल है। ये कमजोरी ही जहरीले सिरप जैसे मामलों की जड़ बनी। मध्य प्रदेश के बैतूल, नागपुर और पांढुर्णा समेत कई जिलों में अब तक 22 बच्चों की मौत इस वजह से हो चुकी है। इनमें कोल्ड्रिफ, रीलाइफ और रेस्पिफ्रेस टीआर जैसे सिरप शामिल हैं।

सैंपलिंग सिस्‍टम होंगे डिजिटल

श्रीवास्तव के अनुसार, सरकार नहीं चाहती कि ऐसी घटना फिर घटे। इसलिए ड्रग लैब अपग्रेड करने, इंस्पेक्टरों को बढ़ाने और सैंपलिंग सिस्टम को डिजिटल बनाने पर काम हो रहा है। राज्य में 60 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टोर हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र घाकड़ का कहना है कि, सिर्फ भोपाल में साढ़े तीन हजार मेडिकल स्टोर हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में फार्मा कंपनियों की जांच व्यवस्था कमजोर है। अब ड्रग कंट्रोल विभाग एक नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार कर रहा है, जिससे ड्रग में गड़बड़ी की आशंका होने पर सैंपल स्पीड पोस्ट से नहीं, बल्कि ड्रग इंस्पेक्टर सीधे लैब तक पहुंचाएंगे और लैब भी 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तैयार कर ड्रग इंस्पेक्टर को देगी, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो।

ये भी पढ़ें

शिक्षा के मंदिर को बना दिया मयखाना, क्लास रूम में ग्रामीण और हेड मास्टर शराब के साथ दिखे
मुरैना
Morena News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 02:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड : 22 मासूमों की मौत के बाद 30 कंपनियों पर होगा बड़ा एक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई मौतों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा- इसके लिए सरकार जिम्मेदार…

kamalnath
छिंदवाड़ा

रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

Chhindwara Cough Syrup Case
छिंदवाड़ा

कोल्ड्रिफ सिरप कांड में बढ़ेगी आरोपियों की लिस्ट, बच्चों की मौत पर SIT ने कसना शुरू किया शिकंजा

coldrif syrup case accused list sit investigation children deaths mp news
छिंदवाड़ा

नगर निगम में ये तकनीक से होती है डीजल चोरी…जानिए

छिंदवाड़ा

गुस्साई भीड़ चिल्लाई फांसी दो… पुलिस रिमांड में खाए दाल-चावल, बीपी-शुगर हाई, जानें कैसे कटी रंगनाथन की रात?

Coldrif Owner on remand
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.