बड़ी खबर: कफ सिरप पीने से 3 और बच्चों की गई जान, 20 दिनों में अबतक 11 की मौत

children die drinking fake cough syrup health emergency mp news (photo-social media)
Fake Cough Syrup: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से तीन और बच्चों की मौत हो गई। बीते 20 दिनों में बच्चों की मौत की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। यह मामला अब चिंताजनक बनता जा रहा है। छिंदवाड़ा में शुक्रवार को तीन और बच्चों की मौत हो गई। कोयलांचल की बात करे तो यहां अब तक 6 की मौत और 5 की हालत गंभीर होने खबर सामने आई है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दो दवाओं पर बैन लगा दिया है। (mp news)
डॉक्टरों का कहना है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो रही है, जिससे मौतें हो रही हैं। यही दवा खाने से राजस्थान में भी बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक पदार्थ होता है, जो बच्चों की किडनी को नुकसान पहुंचाता है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज ने बच्चों की बायोप्सी की, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। नागपुर लैब में जांच में दवा दूषित पाई गई। एसडीएम शुभम यादव ने पुष्टि की कि मध्य प्रदेश में नौ और राजस्थान में दो बच्चों की मौत हुई है। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग