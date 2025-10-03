बड़ी खबर: कफ सिरप पीने से 3 और बच्चों की गई जान, 20 दिनों में अबतक 11 की मौत

डॉक्टरों का कहना है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो रही है, जिससे मौतें हो रही हैं। यही दवा खाने से राजस्थान में भी बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक पदार्थ होता है, जो बच्चों की किडनी को नुकसान पहुंचाता है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज ने बच्चों की बायोप्सी की, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। नागपुर लैब में जांच में दवा दूषित पाई गई। एसडीएम शुभम यादव ने पुष्टि की कि मध्य प्रदेश में नौ और राजस्थान में दो बच्चों की मौत हुई है। (mp news)