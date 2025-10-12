कोल्ड्रिफ सिरप कांड में बढ़ेगी आरोपियों की लिस्ट, बच्चों की मौत पर SIT ने कसना शुरू किया शिकंजा

coldrif syrup case accused list sit investigation children deaths (फोटो- Patrika.com)
MP News: कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले (coldrif syrup case) में एसआईटी ने तमिलनाडु से पकड़े गए श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी संचालक मुख्य आरोपी रंगनाथन से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले की कड़ियां जुड़ रही हैं। जिससे आरोपियों की संख्या आगें बढ़ सकती है। एसआईटी घटना से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। (SIT Investigation)
एसआईटी बच्चों के परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स की पर्चियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आरोपियों की संख्या बढ़ना तय है। दवा निर्माण और वितरण चेन से जुड़े कई नए नाम सामने आ सकते हैं। (coldrif syrup case)
पक्टर्स और नियमों के विपरीत चल रहे मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन नियमित रूप से कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा जहां कार्रवाई की गई है उनके नाम भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। इससे विभागीय प्रक्रिया कठघरे में हैं। (coldrif syrup case)
किडनी फेल होने से बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने मौजूदा स्थितियों में जिले के डॉक्टर्स के अवकाश पर आगामी आदेश तक से तक और स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। जिले में किडनी सम्बन्धी समस्या से कोई नया केस तो नहीं मिला है. विभाग को अलर्ट रहने कहा गया है। (coldrif syrup case)
