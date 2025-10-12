कोल्ड्रिफ सिरप कांड में बढ़ेगी आरोपियों की लिस्ट, बच्चों की मौत पर SIT ने कसना शुरू किया शिकंजा

पक्टर्स और नियमों के विपरीत चल रहे मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन नियमित रूप से कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा जहां कार्रवाई की गई है उनके नाम भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। इससे विभागीय प्रक्रिया कठघरे में हैं। (coldrif syrup case)