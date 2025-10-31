Big News: अब आयुर्वेदिक कफ सिरप ने ली मासूम की जान, परिजन ने लगाया बड़ा आरोप

मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 30 अक्टूबर की सुबह 4.30 बजे बच्ची को गंभीर स्थिति में बिछुआ अस्पताल लाया गया था, जिसे शिशु रोग विशेषज से परामर्श के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परिजन उसे घर ले गए तथा 8.30 बजे मृत अवस्था में दोबारा लेकर आए थे। बच्ची को सर्दी खांसी पिछले दो से तीन दिनों से था। बिना किसी चिकित्सीय जांच व परामर्श के प्राइवेट कुरेठे मेडिकल स्टोर बिछुआ से कासामृत सिरप (Kasamrit Syrup) वैच नंबर केएमएसएल 2402 लिया जो कि शिवायु कंपनी का था। इसके साथ ही दवाइयों की पुड़िया ली थी।