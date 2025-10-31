Big News: अब आयुर्वेदिक कफ सिरप ने ली मासूम की जान, परिजन ने लगाया बड़ा आरोप

cough syrup case ruhi minote death medical store sealed (फोटो- सोशल मीडिया)
cough syrup case:छिंदवाड़ा में बिछुआ निवासी रुही (पांच माह) पिता संदीप मिनोटे (Ruhi Minote) की गुरुवार को मौत हो गई, जिसकी मौत के बाद परिजन ने मेडिकल स्टोर से लिए गए कफ सिरप के सेवन से मौत होने का आरोप लगाया है। परिजन ने शिकायत बिछुआ थाने में की है। शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
बिछुआ थाना प्रभारी गणेश उइके ने बताया कि मंगलवार की सुबह परिजन मासूम बच्ची को लेकर बिछुआ अस्पताल पहुंचे थे जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने शिकायत करते हुए बताया कि सोमवार को बच्ची को सर्दी जुकाम था जिसके बाद परिजन ने बिछुआ के कुरेठे मेडिकल से बच्ची के लिए कफ सिरप खरीदा था तथा कुछ पुड़िया भी ली थी।
बच्ची को सिरप व पुड़िया की दवाई दी गई। जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ी थी। गुरुवार को सुबह 8.30 बजे बच्ची की मौत हो गई। परिजन ने बिछुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार नहीं होने तथा डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के बाद परिजन को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। (mp news)
मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 30 अक्टूबर की सुबह 4.30 बजे बच्ची को गंभीर स्थिति में बिछुआ अस्पताल लाया गया था, जिसे शिशु रोग विशेषज से परामर्श के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परिजन उसे घर ले गए तथा 8.30 बजे मृत अवस्था में दोबारा लेकर आए थे। बच्ची को सर्दी खांसी पिछले दो से तीन दिनों से था। बिना किसी चिकित्सीय जांच व परामर्श के प्राइवेट कुरेठे मेडिकल स्टोर बिछुआ से कासामृत सिरप (Kasamrit Syrup) वैच नंबर केएमएसएल 2402 लिया जो कि शिवायु कंपनी का था। इसके साथ ही दवाइयों की पुड़िया ली थी।
परिजन का आरोप है कि बच्ची की मौत दवाइयों के सेवन से हुई है। पुलिस शिकायत के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। जांच के लिए टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिला आयुष अधिकारी, औषधि निरीक्षक एवं बीएमओ बिछुआ शामिल हैं। विभाग ने संबंधित मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई प्रेषित की है। (mp news)
