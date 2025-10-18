छिंदवाड़ा कफ सिरप केस के आरोपी डॉ. सोनी की और बढ़ी मुश्किलें

Chhindwara - मध्यप्रदेश में जहरीली कफ सिरप Cough Syrup कोल्ड्रिफ के सेवन से अब कुल 26 बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा Chhindwara और बैतूल जिले के इन मासूमों की मौत किडनी फेल हो जाने की वजह से हुई। कई बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी की की मुश्किलें और बढ़ती जा रहीं हैं। एसआइटी ने अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में डॉ. सोनी की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि उनको जहरीला कफ सिरप लिखने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था। कोर्ट ने 8 अक्टूबर को ही उनकी जमानत खारिज कर दी थी। अब आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी को हाईकोर्ट से भी जमानत मिलने में मुश्किलें पेश आ रहीं हैं।