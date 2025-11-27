डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में कपड़ा भूल गए डॉक्टर, सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही

मोरडोगरी क्षेत्र की महिला देविका साहू का प्रसव सिविल अस्पताल चांदामेटा में 18 नवंबर मंगलवार की रात में हुआ था। महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। डिस्वार्ज होने के बाद महिला के पेट में तकलीफ बढ़ गई थी। महिला को इलाज के लिए छिंदवाड़ा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। जहां पर चिकित्सक ने जांच में बताया था कि प्रसव के दौरान पेट में कपड़ा छूटा है। जिसके कारण इन्फेक्शन होने पर हालत बिगड़ी है। मामला सामने आने पर बीएमओ ने जांच टीम बनाई है।