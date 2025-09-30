एमपी में नौकरी जाने के डर से टीचर ने 3 दिन के बच्चे को जंगल में पत्थरों के नीचे दबाकर छोड़ा..

नवजात बच्चे को जंगल में पत्थर के नीचे दबाकर टीचर पति पत्नी के साथ घर लौट आया। उधर जंगल में मासूम करीब 20 घंटे तक तड़पड़ता रहा और मौत से संघर्ष करता रहा। जंगल से गुजर रहे कुछ ग्रामीणों को जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो वो नजदीक पहुंचे तो उनकी नजर बच्चे पर पड़ी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि टीचर बबलू डांडोलिया की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। इस आधार पर टीचर व उसकी पत्नी को बुलाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने नौकरी जाने के डर से ऐसा करना कबूल किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। डांडोलिया दंपती की पहले से दो बेटियां और एक बेटा है।