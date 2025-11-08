एमपी में ‘कंबल वाले बाबा’ के शिविर पर छापा, दवाईयां जब्त

सीएमएचओ डॉ नरेश गुन्नाड़े के अनुसार स्वास्थ्य शिविर की जानकारी पर पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार रात को मौके पर जाकर जांच की। यहां गुजरात निवासी गणेश यादव कंबल वाले बाबा लकवा का इलाज करने का दावा कर रहा है। जांच के दौरान वहां मालिश के लिए दिया जा रहा तेल और चूर्ण जब्त किया है। नियमानुसार बिना अनुमति के दवा नहीं बेच सकते है। बताया जाता है कि शिविर के बाद इलाज कराने वालों को 12 सौ रुपए में चूर्ण और तेल का विक्रय किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद शनिवार को शिविर में दवा का विक्रय नहीं किया जा रहा है लेकिन बाबा के दरबार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी।