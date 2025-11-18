बच्चों को भूख से तड़पते देखा… शुरू किया मिशन ‘उतना लो थाली में, फेंका न जाए नाली में,’ जुटाते हैं बचा भोजन

आयोजन से भोजन बचने की जानकारी मिलने पर समिति सदस्य आयोजकों से बात कर टीम को भेजते हैं। समिति का वाहन ताजा और सुरक्षित भोजन एकत्र करता है, जिसे उसी रात या अगली सुबह तक झुग्गी बस्तियों और सड़क किनारे रहने वाले लोगों में वितरित कर दिया जाता है। समिति लोगों को भोजन नहीं छोड़ने के लिए जागरूक भी कर रही है। साहू के अनुसार टीम के 20-25 सदस्य रोजाना सक्रिय रहते हैं। कई बार एक ही रात में 3-4 आयोजनों से भोजन एकत्र हो जाता है।