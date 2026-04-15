एमपी के 86 गांवों में शादियों में न डीजे बजेगा और न जयमाला होगी

Weddings - एमपी के 86 गांवों में अब शादियों में डीजे नहीं बजाया जाएगा। इतना ही नहीं, जयमाला कार्यक्रम भी नहीं होगा। इन गांवोें के लोगों ने कुरीतियों का बहिष्कार करते हुए शादियों में जयमाला और डीजे को बंद करने का निर्णय लिया है। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश के आदिवासियों ने अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की। पांढुर्ना जिले के मोहगांव जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम मुंगवानी में हुई इस बैठक में अहम फैसले लिए गए।