खुशखबरी! स्ट्रीट वेंडरों के लिए लोन बढ़ा, समय पर किश्त चुकाने वाले को मिलेगा रिवॉर्ड

PM SVANidhi Scheme: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फिर से शुरू, स्ट्रीट वेंडरों के लिए लोन बढ़ाकर 15 हजार रुपए किया गया। समय पर किश्त चुकाने वाले वेंडर्स को मिलेगी और भी ज्यादा राशि। (mp news)

छिंदवाड़ा

Akash Dewani

Sep 20, 2025

PM SVANidhi Scheme street vendors loan chhindwara mp news
PM SVANidhi Scheme street vendors loan chhindwara (फोटो- सोशल मीडिया)

Street Vendors Loan: दस माह से बंद चल रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) को सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। स्ट्रीट वेंडरों को लोन 10 हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए मिलेगा। छिंदवाड़ा नगर निगम के योजना कार्यालय में इसके आवेदन भी शुरू हो गए। अब तक 50 स्ट्रीट वेंडरों ने आवेदन किए। (mp news)

बढ़ाई गई लोन राशि

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस स्कीम से मिलने वाले लोन राशि भी बढ़ाई गई है। पहले योजना में स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार रुपए तक ऋण दिया जाता था। अब यह राशि 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा लोन की किश्त भरने पर हितग्राहियों को बैंकों की ओर से क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। जिससे 30 हजार रुपए तक पेमेंट किया जा सकेगा।

समय पर किश्त चुकाने वाले को मिलेगा रिवॉर्ड

योजना के दोबारा शुरू होने पर रेहड़ी संचालकों के लिए ऋण लेने का रास्ता खुल गया है। योजना के तहत सबसे पहले 15 हजार रुपए का ऋण मिलेगा। यदि लाभार्थी इसे समय पर चुका देता है तो अगली बार 25 हजार रुपए का ऋण मिलेगा। इसी तरह 25 हजार रुपए का ऋण समय पर चुकाने पर 50 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। ऋण लेने के लिए आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज और नगर पालिका क्षेत्र के किसी बैंक में खाता होना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद दस्तावेज नगर निगम में जमा कराने होंगे। (mp news)

जांच के बाद आवेदन होगा स्वीकार

स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरु हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पिछले साल नवम्बर से बंद पड़ी हुई थी। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर लोन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब योजना फिर से शुरु कर दी गई है। नगर निगम में दस्तावेज जमा होने के बाद जांच की जाती है और फिर आवेदन स्वीकार होने के बाद लोन मिलता है।

कोरोना काल में हुआ था शुभारंभ इस योजना का शुभारंभ कोरोना संक्रमण काल के समय वर्ष 2021-22 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छोटे व्यापारियों को पुन व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया था। तब से इस योजना में लोन राशि की किश्त जमा करने पर संबंधित हितग्राही को आगे ज्यादा लोन राशि दी जा रही थी। (mp news)

क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा- परियोजना अधिकारी

पीएम स्वनिधि योजना का पोर्टल लंबे समय बाद शुरू किया गया है। इसमें लोन राशि बढ़ा दी गई है। साथ ही बैंकों की ओर से हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। - उमेश पयासी, परियोजना अधिकारी, पीएम स्वनिधि नगर निगम

Published on:

20 Sept 2025 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / खुशखबरी! स्ट्रीट वेंडरों के लिए लोन बढ़ा, समय पर किश्त चुकाने वाले को मिलेगा रिवॉर्ड

