छिंदवाड़ा

जहरीली सिरप बनानेवाला रंगनाथन पहुंचा जेल, कोर्ट ने दिखाई सख्ती

Rangnathan- एमपी में जहरीले केमिकलयुक्त कफ​ सिरप से मरनेवाले बच्चों की संख्या 26 हो चुकी है। नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में अभी भी कई बच्चे गंभीर हालत में भर्ती हैं।

छिंदवाड़ा

deepak deewan

Oct 20, 2025

Rangnathan- एमपी में जहरीले केमिकलयुक्त कफ​ सिरप से मरनेवाले बच्चों की संख्या 26 हो चुकी है। नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में अभी भी कई बच्चे गंभीर हालत में भर्ती हैं। इस बीच जहरीला कफ​ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। रंगनाथन को 10 अक्टूबर को तमिलनाडु के चेन्नई से गिरफ्तार कर छिंदवाड़ा लाया गया था। उसे पुलिस ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। पुलिस रिमांड खत्म हो जाने के बाद कोर्ट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया।

छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 2 अन्य बच्चे बैतूल जिले के हैं। पता चला है कि कंपनी के प्रोडक्शन केमिस्ट की जिम्मेदारी रंगनाथन खुद संभालता था। फिर भी उसके कफ सिरप में जहरीला केमिकल मिला। जांच में सिरप की लैब टेस्टिंग में गंभीर गफलत सामने आई थी।

तमिलनाडु में स्थित कंपनी की केमिकल एनालिस्ट के. महेश्वरी को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे भी बाद में जेल भेजा जा चुका है।

कोर्ट ने न्यायिक हिरासत का आदेश दिया

मामले में दवा कंपनी सीरीज एंड फर्म के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया गया था। उसे कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा था। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर रंगनाथन को पुलिस ने परासिया कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद रंगनाथन को जिला जेल भेज दिया गया।

बता दें कि जहरीला कफ सिरप पीने से किडनी फेल हो जाने से बच्चों की मौत हुई। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने SIT का गठन किया। एसआईटी ने ही 10 अक्टूबर को रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है। जरूरत पड़ने पर और नए तथ्य सामने आने पर आरोपी रंगनाथन को दोबारा रिमांड पर लेने की कोर्ट से मांग की जा सकती है।

Published on:

20 Oct 2025 06:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / जहरीली सिरप बनानेवाला रंगनाथन पहुंचा जेल, कोर्ट ने दिखाई सख्ती

