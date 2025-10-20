जहरीली सिरप बनानेवाला रंगनाथन पहुंचा जेल, कोर्ट ने दिखाई सख्ती

Rangnathan- एमपी में जहरीले केमिकलयुक्त कफ​ सिरप से मरनेवाले बच्चों की संख्या 26 हो चुकी है। नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में अभी भी कई बच्चे गंभीर हालत में भर्ती हैं। इस बीच जहरीला कफ​ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। रंगनाथन को 10 अक्टूबर को तमिलनाडु के चेन्नई से गिरफ्तार कर छिंदवाड़ा लाया गया था। उसे पुलिस ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। पुलिस रिमांड खत्म हो जाने के बाद कोर्ट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया।