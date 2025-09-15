पितृपक्ष में थमा प्रॉपर्टी बाजार, नवरात्रि में रिकॉर्ड तोड़ेगी रजिस्ट्री, इन इलाकों पर निवेशकों की नजर

MP News:छिंदवाड़ा के पुराने शहर को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में जमीन में निवेश आम आदमी की प्राथमिकता रही है। इस समय पितृ पक्ष (Pitru Paksha) में जमीन की खरीदी-बिक्री का कारोबार (Property Bazaar) रुक सा गया है। अब लोग नए सौदा करने नवरात्र की तिथि (Navratri 2025) का इंतजार कर रहे हैं। अब तक प्लॉट, मकान और कृषि भूमि में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश हुआ है। पिछले साल के मुकाबले पंजीयन आय अधिक हो गई है।