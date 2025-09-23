यहां नवरात्रि पर मां दुर्गा की जगह सजता है रावण का पंडाल, मूर्ति स्थापित कर 9 दिन होती विशेष पूजा

हम बात कर रहे हैं जिले में स्थित जमुनिया गांव की, जहां नवरात्रि के दिनों में पूरे नौ दिन एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा के बजाए रावण की विशेष पूजा की जाती है। यहां आदिवासी समुदाय की ओर सेरावण का पंडाल सजाया जाता है। इसके बाद पूरे 9 दिन तक मूर्ति की स्थापना कर उसकी पूजा की जाती है। आदिवासी समुदाय की मान्यता के अनुसार, भगवान शिव आदिवासी समाज के हमेशा से देवता रहे हैं और रावण उन्हीं का परम भक्त था। इसलिए हर साल यहां रावण का पंडाल सजाकर उसी की पूजा की जाती है।