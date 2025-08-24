‘PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ में मिल रही ‘सब्सिडी’, वेंडर करेंगे रख-रखाव

सामान्य तौर पर सोलर पैनल लगाने पर घरों को सब्सिडी दी जाती है, इस मामले में औद्योगिक क्षेत्रों को सब्सिडी से बाहर रखा गया है, इसके बावजूद अब तक जिले के 20 औद्योगिक कारोबारियों ने सोलर ऊर्जा को प्राथमिकता दी है। उच्चदाब बिजली कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं में साल 2020-21 में ही 5 औद्योगिक भवनों की छतों में लगाए जा चुके थे। इसके बाद 2021-22 में 2, 2022-23 में 5, 2023-24 में 3, 2024-25 में 4 और 2025-26 में जुलाई तक 1 औद्योगिक भवनों में सोलर पैनल से बिजली पैदा की जाने लगी। सभी 20 औद्योगिक भवनों से 5109.22 किलोवाट बिजली पैदा होने लगी।